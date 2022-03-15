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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الروسي يتقدم في ماريوبول الأوكرانية.. ويحتجز 400 رهينة بمستشفى

أوكرانيا
أوكرانيا

أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية تتقدم في ماريوبول الأوكرانية وتسيطر على مستشفى رئيسي بالمدينة.

وفي سياق متصل، قالت وسائل إعلام أوكرانية، إن القوات الروسية احتجزت مرضى وطاقم طبي بمستشفى في مدينة ماريوبول الأوكرانية كرهائن.

ووفقًا لإذاعة “بي بي سي” البريطانية، قال نائب عمدة ماريوبول سيرجي أورلوف: “تلقينا معلومات تفيد بأن الجيش الروسي استولى على أكبر مستشفى لدينا.. وهم يستخدمون مرضانا وأطبائنا مثل الرهائن”.

وأضاف: “يمكننا تأكيد هذه المعلومات وكذلك أكد حاكم منطقة دونيتسك هذا التأكيد.. تلقينا معلومات تفيد بوجود 400 شخص هناك”.

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