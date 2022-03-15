شرطة التموين تكثف حملاتها على المخابز للتأكد من تطبيق تسعيرة الخبز الحر

انتهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية والممثلة فى شرطة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع باقى قطاعات الوزارة من وضع خطتها لمراقبة الاسواق والتأكد من التزام البائعين بالتسعيره ومنع احتكار السلع التموينية وخاصة بالتزامن مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.

ووضعت الاجهزة الامنية خطة للتأكد من تطبيق التسعيرة الجديدة لرغيف الخبر الحر وضبط المخالفين للقرار ، حيث تعتمد خطة شرطة التموين بالتعاون مع القطاعات المختلفة فى الوزارة من تكثيف الحملات التمونينة على المخابز بكافة المحافظات .

وتعتمد الخطة الامنية على ضبط المخالفين وتطبيق القانون بكل حزم وحسم لمواجه مافيا السلع التموينية ومنع استغلال المواطنين .

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة".

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

ووجه الرئيس الحكومة بتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم للحد من ارتفاع ثمنه وقيام مباحث التموين بالتأكد من تنفيذ التسعيرة الجديدة، وسرعة تحديد حافز التوريد الإضافي لسعر أردب القمح المحلي والإعلان عنه في أقرب وقت، وقيام القوات المسلحة بالتنسيق مع وزارة التموين وصندوق تحيا مصر بطرح السلع الغذائية الاساسية باسعار منخفضة، وتوزيع كراتين رمضان للمواد التموينية على مستوى الجمهورية وذلك دعماً للفئات الأكثر احتياجاً بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم.