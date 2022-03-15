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برلمان

برلماني: توجيهات السيسي بتسعير رغيف الخبز الحر تتصدى للسياسات الاحتكارية

أيمن محسب
أيمن محسب

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة بتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم للحد من ارتفاع ثمنه وقيام مباحث التموين بالتأكد من تنفيذ التسعيرة الجديدة وسرعة تحديد حافز التوريد الإضافي لسعر أردب القمح المحلي والإعلان عنه في أقرب وقت، يعكس حرص الدولة على التصدي للسياسات الاحتكارية  للسلع الغذائية محاولات التلاعب بالأسعار واستغلال الأحداث العالمية من أجل تحقيق مزيد من الأرباح والمكاسب على حساب المواطن المصري البسيط.

 

وقال «محسب»، إن قرارات الرئيس السيسي تُعد أيضًا خطوة جيدة لضبط فوضى الأسعار التي يشهدها السوق المصري مؤخرًا نتيجة جشع التجار في زيادة أسعار العديد من السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن الدولة بكافة أجهزتها التنفيذية تعكف على تأمين احتياجات المواطنين من السلع الإستراتيجية بالتوسع في مظلة الأمان الاجتماعي بزيادة برامج المساعدات لدعم وحماية الفئات الأكثر احتياجاً بالتزامن مع توفير مصادر جديدة لتأمين الأمن الغذائي للمواطنين.

 

وطالب عضو مجلس النواب، المحافظين بتنفيذ توجيهات الرئيس من خلال الرقابة المشددة على الأسواق وضبط أسعار السلع خاصة السلع الأساسية مثل الزيت والأرز والسكر والدقيق، مشيرا إلى أن الاجتماع تناول تأكيدا على وجود الأرصدة الاستراتيجية من كافة السلع الغذائية الأساسية قبل شهر رمضان.

 

وأشاد «محسب»، بتوجيهات الرئيس السيسي بدراسة تكلفة رغيف الخبز غير المدعم وتسعيره، في ظل إقبال بعض المخابز على رفع سعر الرغيف دون الرجوع لوزارة التموين، عقب أن لجأ بعض التجار  إلى خفض وزنه، وتأكيده المستمر انحيازه الدائم لمحدودي الدخل.

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