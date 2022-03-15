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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: قرارات السيسي بشأن تسعير رغيف الخبز غير المدعوم انتصار كبير للمواطن

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد وائل الطحان عضو مجلس النواب أن قرارات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى التي أصدرها اليوم بشأن تسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم، انتصار كبير لصالح المواطن ، مشيدا بهذه التوجيهات الحازمة للحد من ارتفاع ثمنه، ومتابعة مباحث التموين لتنفيذ التسعيرة ، وهو ما يؤكد مدى انحياز الدولة المصرية للمواطنين وتخفيف العبء عنهم ، ومواجهة فوضى ارتفاع الأسعار خلال الفترة الحالية والتصدي لها بكل قوة ومنع الظواهر الاحتكارية، والحفاظ على استقرار السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة وبجودة جيدة .


وقال النائب وائل الطحان  في بيان له أن الدولة المصرية  تواجه بكل حزم جشع التجار والتصدي لأي تلاعب بالأسعار على حساب المواطن، وتسعى جاهدة لتخفيف الأعباء عن المواطنين ، مشيدا بالتوجيهات الحازمة بشأن تسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم، وسرعة تحديد زيادة سعر أردب القمح المحلي والإعلان عنه في أقرب وقت ، وتوجيهات سيادته أيضاً للقوات المسلحة، ووزارة التموين، وصندوق تحيا مصر، بتوفير السلع الغذائية منخفضة الأسعار، وتوزيع كراتين رمضان ، لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير كافة السلع الغذائية لهم بأسعار مناسبة ، فضلًا عن حماية الأسر الأولى بالرعايا وتوفير الدعم الغذائي لهم بهدف تيسير سبل معيشتهم.
 

وجدير بالذكر أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر عددا من القرارات الهامة لوقف موجه الغلاء التي شهدتها الأسواق خلال الأيام الماضية والتصدي لموجه الغلاء التي شهدتها الأسواق خلال الأيام الماضية، والتصدي لجشع التجار واحتكار عدد من السلع خاصة قبل شهر رمضان المبارك، حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

مجلس النواب مجلس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي ارتفاع الأسعار صندوق تحيا مصر رئيس مجلس الوزراء

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