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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل أجهزة لاب توب Hp وأسعارها في مصر

أفضل أجهزة لاب توب
أفضل أجهزة لاب توب Hp وأسعارها في مصر

تتميز شركة Hp بأفضل أجهزة اللاب توب الموجودة في الأسواق العالمية حيث تقدم أجهزة لاب توب بمعالجات جبارة مع رسوميات ممتازة بالإضافة إلى شاشات فائقة الدقة.  

وبحسب موقع Notebookcheck فإن هناك عدد متميز من أجهزة اللاب توب التى أطلقتها شركة Hp في الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية، ونذكر أفضل أجهزة اللاب توب من شركة Hp وأسعارها في 2022. 

 

أفضل أجهزة لاب توب مخصصة للجرافيك وأسعارها في 2022

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لاب توب Spectre x360 14 في مصر 2022 وسعره

iF - HP Spectre x360 14
لاب توب Spectre x360 14 في مصر 2022 وسعره

ويتميز بشاشة من نوع IPS تعمل باللمس، بقياس 13.5 بوصة، بجودة عرض WUXGA+، مع مستشعر للبصمة وزر كاتم لصوت الميكروفون، وزر خاص بالكاميرا، ومركز تحكم للجهاز، مع مكبرات صوت رباعية تدعم تقنية Bang & Olufsen، وتقنية Hp Auddio Boost .

ويعمل بمعالج Intel Core i7 من الجيل الحادي عشر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR4 ، بسعة 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية SSD بسعة تصل إلى 1 تيرابايت، كما سيحتوي على معالج رسوميات من نوع Intel Iris Xe.

ويحتوي على عمر بطارية يصل إلى 17 ساعة مع شاحن بقوة 65 واط، مع ، ويدعم الهاتف الاتصال اللاسلكي Wi-Fi 6، وتقنية البلوتوثBluetooth 5.0، و منفذي Thunderbolt 4، ومنفذ USB من نوع Type-a، ومقبس سماعة الرأس والميكروفون.

ويتوفر لاب توب Spectre x360 14، بسعر 1430 دولار أي ما يعادل حوالى 23 ألف جنيه مصري.

 

لاب توب Hp Pavilion في مصر 2022

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لاب توب Hp Pavilion في مصر 2022

ويأتى بشاشة قياس 13.3 بوصة، ولوحة ألوان بمعدل sRGB بنسبة 100٪، مع تقنية إزالة الضوضاء لتقليل الأصوات المحيطة غير المرغوب فيها بمكالمات الفيديو.

ويعمل بمعالج من نوع AMD Ryzen 5 5600U ، مع رسوميات Radeon المدمجة تصل إلى Ryzen 7 5800U، وذاكرة وصول عشوائي 16 جيجا بايت رام ، ودعم لشبكة WiFi 6، وبطارية بسعة كبيرة توفر ما يصل إلى 10.5 ساعة من التشغيل.  

ويتوفر Pavilion Aero 13 مقابل سعر 840 دولار أمريكي أي ما يعادل 13 ألف جنيه مصري.

 

لاب توب HP Omen 16 للألعاب في مصر 2022

HP Omen 16 review: Performance for a fair price
لاب توب HP Omen 16 للألعاب في مصر 2022

ويضم شاشة كبيرة وعالية الجودة لوحة IPS يبلغ عرضها 16.1 بوصة ، وتتميز بدقة 2560 × 1440 ومعدل تحديث 165 هرتز  إلى جانب ألوان رائعة ومستويات تباين.

ويعمل بمعالج من نوع  The Ryzen 7 5800H ووحدة معالجة الرسومات AMD Radeon RX 6600M ، مع ، وذاكرة وصول عشوائي 16 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية 512 جيجا بايت.

ويتوفر لاب توب  HP Omen 16 مقابل سعر 1480 دولار أمريكي أي ما يعادل 23 ألف جنيه مصري.

لاب توب HP Envy x360 15 في مصر 2022

HP Envy x360 15 specs, price, release date and more | Tom's Guide
لاب توب HP Envy x360 15 في مصر 2022

ويأتى لاب توب HP Envy x360 15 مع شاشة تعمل باللمس بدقة 1920 × 1080 وجودة FHD قياس 15.6 بوصة تعمل باللمس.  

ويعمل بمعالج من نوع Core i5-1135G7 CPU من الجيل الحادى عشر ، ومعالج رسوميات من نوع  Intel Iris Xe ، وذاكرة وصول عشوائي 16 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية 512 جيجا بايت، ومنفذ USB-C w/ Thunderbolt 4.

ويتوفر لاب توب  HP Omen 16 مقابل سعر 650 دولار أمريكي أي ما يعادل حوالى 10 آلاف  جنيه مصري.

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