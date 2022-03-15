أسعار ومواصفات هيونداي إلنترا CN7 موديل 2022.. صور

تأتي سيارة هيونداي إلنترا CN7 موديل 2022 كواحدة من اشهر سيارات الشركة الكورية الجنوبية في الاسواق المصرية، حيث تمتلك السيارة شعبية كبيرة جداً وتعد خياراً اقتصاديا مميزاً نظراً لما تقدمة من مواصفات مميزة وتصميم انيق في فئتها السعرية، وتحرص الشركة دائماً على تحديثها واطلاق طرازات جديدة منها سنوياً لتواكب العصر.

أسعار ومواصفات هيونداي إلنترا CN7موديل 2022

المواصفات الميكانيكية هيونداي إلنترا CN7موديل 2022

تستمد سيارة هيونداي إلنترا CN7 موديل 2022، قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1600 سي سي، يولد قوة تصل الى قوة 127.5 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل الى 157 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات، و تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى سرعة 100 كم، في غضون 11.6 ثانية.

أسعار ومواصفات هيونداي إلنترا CN7موديل 2022

تصميم سيارة هيونداي النترا CN7 موديل 2022

جاءت سيارة هيونداي النترا CN7موديل 2022 بشبكة امامية سوداء مزودة بفتحات متعددة المقاطع، ومصابيح أمامية حادة المظهر، ومصابيح خلفية انسيابية الاداء، بينما تعتمد السيارة على جنوط رياضية يتراوح قياسها من 15 حتى 17 بوصة، مع ابعاد خارجية 4675 مم للطول، وعرض يبلغ 1825 مم، و 1430 مم للارتفاع.

أسعار ومواصفات هيونداي إلنترا CN7موديل 2022

أسعار سيارة هيونداي إلنترا CN7 موديل 2022

الفئة الأولى SMART هيونداي النترا CN7 موديل 2022 بقيمة قدرها 335,000 جنيه.

الفئة الثانية SMART SAFETY هيونداي النترا CN7 موديل 2022 بقيمة قدرها 345,000 جنيه.

الفئة الثالثة SMART FUN هيونداي النترا CN7 موديل 2022 بقيمة قدرها 357,000 جنيه.

الفئة الرابعة SMART PLUS هيونداي النترا CN7 موديل 2022 بقيمة قدرها 383,000 جنيه.

الفئة الخامسة MODERN هيونداي النترا CN7 موديل 2022 بقيمة قدرها 408,000 جنيه.

الفئة السادسة ADVANCED هيونداي النترا CN7 موديل 2022 بقيمة قدرها 445,000 جنيه.

الفئة السابعة ADVANCED / WHITE PACK هيونداي النترا CN7 بقيمة قدرها موديل 2022 - 450,000 جنيه.

الفئة الثامنة PREMIUM هيونداي النترا CN7 موديل 2022 بقيمة قدرها 505,000 جنيه.

الفئة التاسعة PREMIUM / WHITE PACK هيونداي النترا CN7موديل 2022 بقيمة قدرها 510,000 جنيه.