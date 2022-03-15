قبل أيام من شهر رمضان.. الداخلية تواصل حملاتها على الأسواق وتحبط عمليات احتكار السلع.. وتوفر المنتجات بأسعار مناسبة

- شرطة التموين تكثف حملاتها على الأسواق

- ارتفاع المعروض من السلع بالأسواق بعد الحملات

- استهداف محتكرى السلع والبائعين بأسعار أعلى من الرسمى

- ضبط ١٢٩٩ قضية تموينية خلال ٢٤ ساعة

- ضبط ٢٢ قضية حجب سلع خلال يوم واحد



حملات أمنية على مدر الساعة تشنها الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، لضبط الجرائم التموينية ومنع احتكار السلع او التلاعب بأسعارها .

شهدت الأيام الماضية حملات تموينية مكبرة لاجرة وزارة الداخلية مما ادى لارتفاع المعروض بالاسواق من خلال من العديد من عمليات احتكار السلع وخاصة التموينية.

أسفرت عن ضبط (1299) قضية تموينية متنوعة ، من بينهم (22) قضية حجب سلع غذائية ومواد بناء بإجمالى مضبوطات (165٫261 طن سلع غذائية - 196طن حديد تسليح – 9925 عبوة – 600 لتر) ، (67) قضية بيع بأزيد من السعر الرسمى بمضبوطات بلغت (2245٫983 طن – 793 عبوة - 502 إسطوانة) (9) قضايا الاستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات بلغت (26٫580 طن – 89000 لتر - 345 عبوة – 219 قطعة).. بإجمالى مضبوطات (2633,824 طن -11063 عبوة – 502 إسطوانة – 219 بطاقة – 89600 لتر) .

وكان أبرز تلك القضايا ضبط (2000٫112 طن "ذرة صفراء – فول صويا" بداخل صوامع بدون مستندات مجهولة المصدر مستلزمات إنتاج – 85 طن أعلاف حيوانية مختلفة الأنواع معبأة داخل شكائر وزنة الواحدة 25 كيلو جرام منتج نهائى غير مثبت عليها سعر البيع بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول).. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لصناعة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة المنوفية و ضبط (39٫075 طن "دقيق أبيض – سكر حر – أرز أبيض" بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول).. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة البحر الأحمر.

كما تم ضبط (30 طن "دقيق أبيض – مسلى" بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول).. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الشرقية و ضبط (30 طن "أرز – دقيق – سكر" بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لرفع أسعارها).. بحوزة (مالك مخزن مواد غذائية بدون ترخيص) بمحافظة القليوبية.

وتم ضبط (25٫075 طن "دقيق أبيض" معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها – وكذا ضبط 4٫750 طن دقيق بلدى مدعم مخصص ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم بقصد الإستيلاء على الدعم المقرر له عن طريق بيعه فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة).. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة البحيرة و ضبط (17 طن دقيق أبيض معبأة داخل شكائر وعبوات بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها).. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الدقهلية.

واسفرت جهود الحملات عن ضبط (140 طن حديد تسليح بدون مستندات مجهول المصدر تم تخزينه لحجبه عن التداول بالأسواق لرفع أسعاره) .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة مواد البناء بدون ترخيص) بمحافظة الدقهلية و ضبط (27 طن لحوم ضأن مجمدة بدون مستندات مجهولة المصدر يتم إعادة تعبئتها داخل عبوات أخرى بتاريخ إنتاج جديد لمد فترة صلاحيتها وتشكل خطراً على الصحة العامة – 15000 عبوة تستخدم فى التغليف – 1 جهاز هواء – 2 ماكينة تستخدم فى التغليف) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية.

كما تم ضبط (5 طن لبن بودرة أطفال – 1000 عبوة لبن بودرة من مرتجعات الأسواق وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء صلاحيتها تمهيداً لإعادة تعبئتها فى عبوات جديدة وطرحها للبيع والتداول بالأسواق "مستلزمات إنتاج" – 2000 عبوة فارغة شكائر بدون بيانات "مستلزمات تعبئة") بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق إرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن ومصنع لإنتاج البلاط بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة و ضبط (2750 قارورة مياه معدنية مدون عليها بيانات مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية مسجلة "منتج نهائى" – 18000 عبوة "غطاء – يد حامل" مستلزمات إنتاج– 30000 ملصق "مستلزمات تغليف" – 8 قطع فلاتر – خزان – سخان "مستلزمات إنتاج") تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة المياه المعدنية بدون ترخيص) بمحافظة القليوبية.

وتم ضبط (25 طن ملح طعام معبأة داخل شكائر بدون بيانات مجهول المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصه الطبيعية "تحجر" ويشكل خطراً على الصحة العامة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة أسوان و ضبط (20 طن أعلاف حيوانية معبأة داخل شكائر بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة المنوفية.

كما نجحت الحملات فى ضبط (89000 لتر "سولار – بنزين") تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء لبيعها بأزيد من السعر الرسمى).. بحوزة (المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات) بمحافظة الجيزة و ضبط (10,100 طن "مكرونة – دقيق أبيض – سكر حر – زيت طعام" بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول).. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.

وتم ضبط (5,175 طن "أرز أبيض – مكرونة – زيت طعام" بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها لبيعها بأزيد من السعر المتداول).. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة و ضبط (6,180 طن "أرز أبيض – مكرونة – زيت طعام – سكر حر" معبأ داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول).. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية.

كما تم ضبط (4,125 طن "دقيق أبيض – ردة " بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول).. بحوزة (المدير المسئول عن مخبز سياحى بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة و ضبط (3 طن "دقيق أبيض " بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول).. بحوزة (المدير المسئول عن مخبز سياحى بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة.

وتم ضبط (1,600 طن "لحوم مجمدة" بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول).. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية و ضبط (المدير المسئول عن مستودع بوتاجاز) بمحافظة الجيزة) لتصرفه فى (400 إسطوانة بوتاجاز) ببيعها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى.

وضبط (56 طن حديد تسليح بدون مستندات مجهول المصدر تم تخزينه لحجبه عن التداول بالأسواق لرفع أسعاره) .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة مواد البناء بدون ترخيص) بمحافظة الدقهلية و ضبط (12,265 طن "أرز أبيض – زيت زيتون – عين جمل") معبأة داخل عبوات وشكائر بدون مستندات مجهولة المصدر – 8700 عبوة "تونة – صوص – خل تفاح" بدون مستندات مجهولة المصدر – 275 عبوة فارغة تستخدم فى التعبئة) تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة.

واسفرت الجهود ايضا عن ضبط (12,500 طن "دقيق– سكر – أرز " بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول).. بحوزة (مالك مخزن مواد غذائية بدون ترخيص) بمحافظة القليوبية و ضبط (11,500 طن "أعلاف حيوانية" معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول).. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الدقهلية.

كما تم ضبط (11 طن "مكرونة – أرز أبيض" معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول).. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة المنوفية و ضبط (10 طن "مكرونة – أرز أبيض" معبأة داخل شكائر وعبوات بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول).. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة المنوفية.

وتم ضبط قائد سيارة نقل حال سيره بمحافظة سوهاج وبحوزته (10 طن "سكر تموينى" معبأة داخل شكائر تم تجميعه للإستيلاء على الدعم المقرر عليه بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة) و ضبط قائد سيارة حال سيره بمحافظة بنى سويف وبحوزته (10 طن "سكر تموينى" مخصص ربطاً على البطاقات التموينية قام المذكور بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى) و ضبط (1,100 طن "سكر تموينى مدعم" تم تجميعها بقصد بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة).. بحوزة (المدير المسئول عن محل بدال تموينى) بمحافظة الجيزة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.