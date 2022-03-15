وزير الرياضة يُهنئ محيلبة بذهبية الإسكيت في كأس العالم بقبرص

قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، التهنئة إلى نجم المنتخب القومي للرماية اللاعب عزمي محيلبة بعد تحقيقه الميدالية الذهبية في منافسات الإسكيت ببطولة كأس العالم للرماية والتي اختتمت فعالياتها مؤخرا في قبرص.



وأعرب وزير الشباب والرياضة عن بالغ سعادته بهذا الانجاز الكبير لنجم المنتخب المصري للرماية عزمي محيلبة، مؤكداً أن منظومة الرماية المصرية تسير على خطي ثابتة نحو تحقيق الإنجازات العالمية في ظل الدعم اللامحدود الذي تقدمه وزارة الشباب والرياضة للاتحاد واللاعبين.



الجدير بالذكر أن الرامي عزمي محيلبة قد توج في أكتوبر الماضي بالميدالية البرونزية ببطولة كأس الرئيس بقبرص، وفي بطولة كأس العالم للرماية العام الماضي بإيطاليا في منافسات الإسكيت توج بذهبية العالم.