رئيس المريخ: قادم للقاهرة لمؤازرة اللاعبين أمام الأهلي.. ورصدنا حوافز ضخمة

أعلن المريخ السوداني أن حازم مصطفى محمد إبراهيم رئيس النادي سيصل إلى القاهرة غدا لمؤازرة الفريق في مواجهة الأهلي بدوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي فريق المريخ على ملعب "الأهلي we السلام" يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وأفاد المريخ في بيان رسمي أن حازم مصطفى سيصل إلى القاهرة في العاشرة من صباح غدٍ الأربعاء عبر الخطوط الإماراتية قادما من دبي لحضور مباراة الأهلي.

وقال حازم مصطفى في تصريحات صحفية قبل وصوله إلى القاهرة أنه قادم لمؤازرة اللاعبين نظراً لأهمية المباراة التي يخوضونها.

وأضاف: "رصدنا حوافز ضخمة للاعبي المريخ حال تحقيقهم نتيجة إيجابية تمضي بهم قدماً لخطف إحدى بطاقتي التأهل لثمن نهائي بطولة الأندية الأفريقية الأبطال".

وأتم رئيس المريخ قائلا: "ننتظر من أبطال المريخ أن يقدموا مباراة تشرف الوطن، وأن يعملوا بجد لنيل بطاقة التأهل للمرحلة المقبلة".

يُذكر أن صنداونز الجنوب إفريقي يتصدر ترتيب المجموعة الأولى برصيد عشر نقاط، بفارق ست نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني، المتفوق على الهلال والمريخ صاحبي المركزين الثالث والرابع بفارق الأهداف.