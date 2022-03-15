عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس المريخ: قادم للقاهرة لمؤازرة اللاعبين أمام الأهلي.. ورصدنا حوافز ضخمة

الاهلي والمريخ
الاهلي والمريخ

أعلن المريخ السوداني أن حازم مصطفى محمد إبراهيم رئيس النادي سيصل إلى القاهرة غدا لمؤازرة الفريق في مواجهة الأهلي بدوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي فريق المريخ على ملعب "الأهلي we السلام" يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وأفاد المريخ في بيان رسمي أن حازم مصطفى سيصل إلى القاهرة في العاشرة من صباح غدٍ الأربعاء عبر الخطوط الإماراتية قادما من دبي لحضور مباراة الأهلي.

وقال حازم مصطفى في تصريحات صحفية قبل وصوله إلى القاهرة أنه قادم لمؤازرة اللاعبين نظراً لأهمية المباراة التي يخوضونها.

وأضاف: "رصدنا حوافز ضخمة للاعبي المريخ حال تحقيقهم نتيجة إيجابية تمضي بهم قدماً لخطف إحدى بطاقتي التأهل لثمن نهائي بطولة الأندية الأفريقية الأبطال".

وأتم رئيس المريخ قائلا: "ننتظر من أبطال المريخ أن يقدموا مباراة تشرف الوطن، وأن يعملوا بجد لنيل بطاقة التأهل للمرحلة المقبلة".

يُذكر أن صنداونز الجنوب إفريقي يتصدر ترتيب المجموعة الأولى برصيد عشر نقاط، بفارق ست نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني، المتفوق على الهلال والمريخ صاحبي المركزين الثالث والرابع بفارق الأهداف.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيسي أنهى أزمته.. ما السعر العادل لرغيف الخبز غير المدعم ؟

رئاسة الجمهورية تزف بشرى سارة للفلاحين عن سعر القمح: غدا يتم تحديده

طقس شديد البرودة وأمطار تضرب المحافظات خلال الساعات المقبلة

تقارير: ليفربول يحدد سعر بيع محمد صلاح بعد أزمات مفاوضات التجديد

البحوث الفلكية: 2 أبريل أول أيام شهر رمضان المبارك

تعليق خالد الجندي على المروجين لحديث الملائكة والشهر العقاري المكذوب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 15- 3- 2022

للأرامل والمطلقات.. شروط الحصول على المنح والزيادات بقانون المعاشات الجديد

ترشيحاتنا

ما هو الطلاق البائن بينونة صغرى؟ وما هي آثاره ؟

شعبة المخابز: 75 قرشا السعر المتوقع للرغيف الحر ووزنه 90 جراما.. فيديو

ملابس غريبة .. سعر صادم لإطلالة ويجز المثيرة للجدل .. فيديو

رئيس المريخ: قادم للقاهرة لمؤازرة اللاعبين أمام الأهلي.. ورصدنا حوافز ضخمة

لم تغلقوا أبواب الموت..رئيس أوكرانيا يشن هجوماً ضارياً على الناتو

الرئيس السيسي يصدر عدة قرارات حول طرح السلع بأسعار منخفضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قائمة مشروبات رمضان 2022 وطرق إعدادها

بذكريات صوفيا لورين.. حسين فهمي يعود لرئاسة القاهرة السينمائي بعد 21 عاما

لأول مرة.. محافظ مطروح يفتتح مهرجان الزيتون المصري

على تليفزيون بوتين.. روسية ترفع لافتة صادمة خلف مذيعة النشرة.. وهذا مصيرها|فيديو

فيديو

الرئيس السيسي يصدر عدة قرارات حول طرح السلع بأسعار منخفضة

تعرف على سعر بيع محمد صلاح بعد فشل مفاوضات ليفربول.. فيديو جراف

تحقيق شامل مع الطلاب| ماذا يجري في جامعة حلوان.. فيديو جراف

تعرف على المحرومين من فضل ليلة النصف من شعبان .. فيديبو جراف

المزيد

ساحة رأي

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/علاء الشال

الخرس الزوجي.. القاتل الصامت

د. ماريان جرجس

لكي تنجح قمة المناخ في شرم الشيخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. المواجهة التشريعية لخطر الوساطة العقارية

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ