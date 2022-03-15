شعبة المخابز: 75 قرشا السعر المتوقع للرغيف الحر ووزنه 90 جراما.. فيديو

قال عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تدخل للحد من زيادة سعر رغيف الخبز الحر.



وتابع عطية حماد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يجري حاليا اجتماع بين وزير التموين والمطاحن وغرفة الحبوب.



ولفت عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، إلى أن سعر رغيف الخبز الحر الذي ستدعمه الدولة من المتوقع أن يكون 90 جرامًا، متوقعا أن يكون سعره 75 قرشًا.



وأردف عطية حماد أنه سيكون هناك نظام جديد في تحديد سعر ووزن الرغيف الحر، لافتا إلى أن تدخل الدولة سيعمل على تثبيت الأسعار لمدة 4 أشهر قادمة واستقرار الأوضاع.



وأوضح عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، أنه كي يكون هناك تسعير جبري من الحكومة لسعر رغيف الخبز الحر ووزنه ومواصفاته، لا بد أن تسلم الحكومة القمح للمخابز.



وأشار عطية حماد إلى أن الدقيق المدعم الذي تستورده الدولة متوافر منه مخزون حتى نهاية العام، مؤكدًا أن الرئيس السيسي يتدخل لحل جذري للمشكلات التي تواجه المجتمع.

