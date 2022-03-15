زد 2008 يتصدر دوري منطقة الجيزة عقب الفوز على الإعلاميين

فاز فريق 2008 بقطاع الناشئين بنادي زد لكرة القدم ، علي فريق الاعلاميين بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي اقيمت بينهما اليوم الثلاثاء بملعب زد، ضمن منافسات بطولة دوري منطقة الجيزة للناشئين للموسم الرياضي 2021-2022.



يأتي ذلك تحت قيادة محمود محمود، وعلي رزق مدربا عاما، وأحمد محسن مدربا، ومحمد ابراهيم مدرب حراس مرمى، وعادل صادق إداريا.

وأحرز أهدف اليوم كلا من:

مصطفى محسن هدف

كريم جمعه ثلاثة اهداف

وحرص الكابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بالنادي ، وكابتن احمد عبدالله المشرف العام على الكرة بالنادي ، علي تهنئة الجهاز الفني للفريق واللاعبين وتحفيزهم للسعي دائما نحو تصدر بطولة الدوري والجمهورية والفوز بجميع المباريات.