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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فيراري توقف الطلب علي F8 تريبوتو و F8 سبايدر.. صور

فيراري توقف الطلب
فيراري توقف الطلب علي إف 8 تريبوتو وإف 8 سبايدر

تمكنت عملاق صناعة السيارات الإيطالية "فيراري" من بيع 11115 سيارة في عام 2021، وهو عام حطم الرقم القياسي لشركة الحصان الجامح، حيث ازدهرت عمليات تسليم الطرازات التي تعمل بمحرك V8 بنسبة 34.6% مقارنة بالعام السابق، لذلك من الآمن أن نقول إن هناك طلبًا مرتفعًا على طرازات مثل F8 Tributo و Spider، وكان هذان المنتجان من أكثر منتجات الشركة مبيعًا في أوروبا العام الماضي، لكنهما لم يعدا متاحين للطلب الآن.

فيراري توقف الطلب علي إف 8 تريبوتو وإف 8 سبايدر

أكد جاكوبو ماركون مدير المنتج لقطاع السيارات الرياضية في فيراري لأوتوموتيف نيوز يوروب ان قرار وقف مبيعات الثنائي F8 لم يتم تقديم تفسير رسمي له بعد، لكن الرئيس التنفيذي بينيديتو فيجنا قال الشهر الماضي إن الشركة تتمتع "بأقوى كتاب طلب في التاريخ" لدرجة أنه سيبقي الحصان الجامح مشغولاً "حتى عام 2023" وقد يعني ذلك أنه تم التحدث بالفعل عن التشغيل المتبقي للسيارتين، ومع ذلك لم يتم تأكيد ذلك من قبل العلامة الإيطالية.

فيراري توقف الطلب علي إف 8 تريبوتو وإف 8 سبايدر

يبدو من المعقول بالنظر إلى أن عمليات تسليم العملاء من 296 GTB قد بدأت بينما يكون 296 Spider قاب قوسين أو أدنى، ومن المعتقد أن طرازات V6 الهجينة الموصولة بالكهرباء ستحل محل F8s بشكل فعال، حتى أن علامة تجارية مثل فيراري يجب عليها تقليص حجمها والكهرباء لتلبية لوائح الانبعاثات الصارمة، وذلك على الرغم من وجود عدد أقل من الأسطوانات، إلا أن طرازات 296 الجديدة تتمتع بقدر أكبر من القوة بفضل المحرك الكهربائي الذي يوفر جاذبية إضافية.

فيراري توقف الطلب علي إف 8 تريبوتو وإف 8 سبايدر

تحدث جاكوبو ماركون خلال حدث إعلامي لتجربة القيادة تم تنظيمه لسيارة 296 GTB، وقال إن إنتاج F8 Tributo و Spider سيستمر، لكنه امتنع عن تحديد موعد خروج الاثنين من خط الانتاج، وعندما يتم إيقاف الاثنين سيظل لدى الشركة طرازات مثل روما و Portofino Mو SF90 Stradale / Spider كآلات تعمل بمحرك V8، بالإضافة إلى Purosangue SUV القادمة.

فيراري توقف الطلب علي إف 8 تريبوتو وإف 8 سبايدر

تعهدت فيراري أيضًا بالحفاظ على محرك V12، واعده بمزيد من القوة مقارنة بـ 830 حصانًا كما اشارت انه سيكون هناك خليفة لسيارة LaFerrariفي المستقبل.

 

فيراري السيارات الرقم القياسى Spider F8 Tributo

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