النشرة الدينية.. ضوابط الدروس الدينية في رمضان ووصية النبي لمغفرة الذنوب الثلاثاء 15/مارس/2022 - 10:38 م 3/15/2022 10:38:25 PM طباعة شارك الدعاء محمد شحتة نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان، نرصد أبرزها في النشرة الدينية. ما هو الطلاق البائن بينونة صغرى؟ وما هي آثاره ؟ ماذا نقول عند قول المؤذن "قد قامت الصلاة"؟ اعرف رأي الشرع دعاء العشر الأواخر من شعبان 1443 هجرية.. احرص على ترديده هل يجوز الصيام بعد النصف من شعبان ؟ اعرف الرأى الشرعي في المساجد الكبرى و7 دقائق.. الأوقاف تعلن ضوابط الدروس الدينية في رمضان ليلة النصف من شعبان.. وصية النبي لمغفرة الذنوب وإجابة الدعوات طباعة شارك