في المساجد الكبرى و7 دقائق.. الأوقاف تعلن ضوابط الدروس الدينية في رمضان

كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني اليوم الثلاثاء 15/3/2022م بسرعة التنسيق مع جميع المديريات الإقليمية بشأن إعداد خطة الدروس الرمضانية ، على أن تكون هذه الدروس بالمساجد الكبرى الرئيسية الجامعة فقط ، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعي .



مع مراعاة الآتي :

1. تحديد المساجد التي يُؤدَّى بها درس العصر فقط ، والمساجد التي تؤدى بها خاطرة التراويح فقط ، والمساجد التي يُؤدَّى بها درس العصر وخاطرة التراويح.



2. أن يكون درس العصر في حدود عشر دقائق بعد صلاة العصر ، وخاطرة التراويح في حدود خمس دقائق إلى سبع دقائق كحد أقصى في جلسة الاستراحة بعد الركعات الأربع الأولى من صلاة التراويح .



3. أن يسند أداء هذه الدروس إلى الأكثر تميزًا من أئمة المساجد الكبرى .



4. أن يقتصر أداء الدروس على المساجد الجامعة التي تحددها كل مديرية ويعتمدها رئيس القطاع الديني .



5. أن يتم الالتزام بالموضوعات والخطة الدعوية التي يعلنها القطاع الديني أسبوعيًّا طوال الشهر الكريم .



6. تكليف جميع الإدارات والمديريات والتفتيش العام كل فيما يخصه بتكثيف المتابعة على جميع المساجد للتأكد من تنفيذ الخطة الدعوية على النحو الذي يعتمده رئيس القطاع الديني .



7. قصر العمل في المساجد التي لا تشملها خطة الدروس المعتمدة من القطاع الديني على إقامة الشعائر وفق خطة الوزارة على نحو ما هو قائم بها الآن ، سواء بإقامة الصلوات الراتبة فقط دون صلاة الجمعة ، أم بإقامة الصلوات وخطبة الجمعة.