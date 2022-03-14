مصر تستعيد عصرها الذهبي.. "الأوقاف": إيفاد 60 إمامًا وقارئًا للخارج خلال رمضان

كشف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عن إجمالي الأئمة والقراء الموفدين إلى الخارج، مؤكداً أن مصر استعادت عصرها الذهبي في جيل جديد من قراء القرآن الكريم لا يضاهيه أحد على مستوى العالم، مما دعا العديد من دول العالم إلى إرسال طلبات دولية غير مسبوقة لاستقبال أئمة وزارة الأوقاف وقرائها خلال شهر رمضان المقبل.

وأشار الوزير خلال تواجده بمجلس الشيوخ اليوم، إلى أنه بلغ عدد الموفدين خلال شهر رمضان إلى ألمانيا وحدها 18 إماما وقارئا لأول مرة، كما بلغ عدد الموفدين إلى البرازيل 19 إمامًا وقارئا، و9 أئمة وقراء بفنزويلا، و7 أئمة وقراء بكندا، و4 أئمة وقراء بإيطاليا، و4 أئمة وقراء بالأرجنتين، و4 أئمة وقراء بكولومبيا، و4 أئمة وقراء بأمريكا، وإيفاد هذا العدد إلى هذه الدول هذا العام غير مسبوق، حيث بلغ عدد الموفدين حتى الآن خلال شهر رمضان أكثر من 60 إمامًا وقارئًا.

بناء الوعي

كما أكد وزير الأوقاف أن بناء الإنسان هدفنا، وأنه لا إنسان بلا وعي، وأن بناء الوعي أحد أبعاد الأمن القومي، ونهدف من خلاله إلى تثقيف شامل ومواجهة مباشرة للتحديات المعاصرة، مشيرًا إلى أن وزارة الأوقاف تقوم بالعديد من الفعاليات لبناء الوعي، ونشر الفكر الوسطي المستنير داخليًّا وخارجيًّا، وتبذل قصارى جهدها في تدريب الأئمة والدعاة للقيام بدورهم في بناء الوعي حيث تضمنت جميع البرامج التدريبية والتثقيفية التي عقدتها الوزارة للأئمة والواعظات من خلال الإدارة العامة لمراكز التدريب، التأكيد على العديد من القضايا التي من شأنها رفع الوعي وتنميته لدى الأئمة والواعظات ؛ للقيام بالدور المنوط بهم من خلال بناء الوعي لدى الجماهير، بالإضافة إلى الدورات المتكاملة بأكاديمية الأوقاف الدولية وتتناول هذه البرامج التدريبية التأكيد على قضية بناء الوعي، ونشر صحيح الدين، وتصحيح المفاهيم المغلوطة ، ومجابهة الفكر المتطرف ، ومعالجة قضية الإلحاد ، وهناك أكثر من ( 5300 ) إمام و ( 184 ) إداريًا على طريق البحث العلمي.

وبلغ إجمالي الحاصلين على الدكتوراه من الأئمة 674 إمامًا ، كما بلغ إجمالي الحاصلين على الماجستير من الأئمة 1644 إمامًا، وبلغ عدد الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا نظام السنتين من الأئمة 2163 إمامًا، وبلغ إجمالي عدد الأئمة المسجلين بالدراسات العليا على منحة الماجستير 865 إمامًا، في حين بلغ عدد الواعظات الحاصلات على الدكتوراه 13 واعظة، وبلغ عدد الواعظات الحاصلات على الماجستير 15 واعظة، وبلغ عدد الإداريين الحاصلين على الدكتوراه 26 إداريًّا، وبلغ عدد الإداريين الحاصلين على الماجستير 105 إداريًّا، وبلغ عدد الإداريين الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا نظام السنتين 53 إداريًّا، وبلغ عدد المسجلين بالدراسات العليا على منحة الماجستير من الإداريين 40 إداريًّا.