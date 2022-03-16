أخبار التعليم| الأعلى للجامعات:طلاب يتوجهون للدراسة بالخارج للهروب من مجموع الثانوية.. البحوث الفلكية: 2 أبريل أول أيام شهر رمضان المبارك

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان تنظم فعالية ITIDA Day

نظمت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان، فعالية ITIDA Day بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ITIDA

5 ميداليات وكأس المركز الثاني حصاد فريق التايكوندو لجامعة عين شمس

حصد منتخب التايكوندو لجامعة عين شمس مداليتين ذهب وميدالية فضية وميداليتين برونزيتين وكأس المركز الثانى فى الترتيب العام طالبات.

دراسة ميدانية عن ساحل البحر الأحمر بقسم الجغرافيا بنات بعين شمس.. صور

قام قسم الجغرافيا بكلية البنات جامعة عين شمس بالدراسة الميدانية المقررة على الفرقة الرابعة جغرافيا والمستمرة حتى الجمعة 18 مارس 2022 وذلك تحت إشراف الأستاذ الدكتور سهام هاشم رئيس قسم الجغرافيا والأستاذ المساعد الدكتور أحمد خلف الله أستاذ البيئة النباتية المساعد بقسم النبات والدكتورة إيناس فرغلى والمدرس المساعد مياده صقر والمعيدة أسماء أشرف .

ترك الهندسة من أجل الفن| الجامعة الانطلاقة الأولى لـ شيكو.. نوستالجيا

كثير من الفنانين لا نعرف عنهم معلومات تخص حياتهم الدراسية ومستواهم التعليمي، فمنهم من حصل على مجاميع عالية واجتهد في دراسته، بجانب نجاحه في التمثيل.

الأعلى للجامعات: يتوجه الطلاب المصريون للدراسة بالخارج للهروب من مجموع الثانوية

آثار أزمة طلاب مصر العائدين من أوكرانيا العديد من التساؤلات حول توجه الطلاب للخارج للدراسة بالتزامن مع ما تشهده مصر من تطور في مجال التعليم العالي والبحث العلمي .

خبير تربوي يضع روشتة للحد من تجاوزات الطلبة داخل المدارس

تتكرر سلوكيات الطلبة السلبية كثيراً في ساحات المدارس، تردع قوانين ولوائح مدارس بعضا من تلك السلوكيات، في حين تقف إدارات مدارس أخرى مكتوفة الأيدي أمامها، وذلك وسط غياب الدور الرقابي لأولياء الأمور الذي يضع الأبناء في حالة من اللامبالاة تجاه سلوكياتهم وتصرفاتهم.

البحوث الفلكية: 2 أبريل أول أيام شهر رمضان المبارك

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن مواعيد هلال شهر رمضان.

صرح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بأنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها المعهد فأن هلال شهر رمضان سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثامنــة والدقيقة 25 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الجمعـــــة الموافق 1/4/2022م (يوم الرؤية).

ننشر أسماء الطلاب الفائزين في التصفيات المحلية لـ مسابقة العلوم والهندسة "ISEF"

أعلنت اليوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن انتهاء فعاليات التصفيات المحلية فى مسابقة العلوم والهندسة "ISEF"، والتى نظمتها الإدارة العامة للتعليم الإلكترونى بقطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات، بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر؛ وذلك اتساقًا مع ما تقوم به الوزارة من جهود لبناء منظومة متكاملة، لرعاية واكتشاف الطلاب الموهوبين فى مختلف المجالات.

استكمال فعاليات برنامج قادة الجمهورية الجديدة بمحاضرة عن تحصين الشباب

يستكمل معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي فعاليات برنامج إعداد قادة الجمهورية الجديدة لطلاب الاتحادات لجامعات وسط الصعيد، بمحاضرة عن تحصين الشباب من الأفكار المتطرفة ومحاربة الشائعات، وتقام فعاليات البرنامج تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، والدكتور عبد المنعم الجيلاني وكلاء المعهد، بالتعاون مع جامعة بنى سويف بقيادة الدكتور منصور حسن أحمد رئيس الجامعة.

وزير التعليم لتلاميذ الصف الثالث الابتدائي: اقرأوا قصة العُلبة العجيبة

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، رسالة عاجلة لأولياء الأمور والطلاب بشأن مرحلة القراءة المبتدئة بالصف الثالث الابتدائي.