تذهل علماء الغرب .. اكتشاف مدينة فرعونية كاملة تحت الأرض

تم اكتشاف مدينة آتون المبهرة أو مدينة آتون الذهبية المفقودة في مصر وتضم الكثير من الأسرار عن الحضارة المصرية القديمة، حيث يتم باستمرار اكتشاف المناطق الأثرية ومن أحدث الاكتشافات الكبرى في مصر اكتشاف مدينة لم تكن معروفة من قبل في مصر تسمى "الآتونالمبهر" أو "صعود آتون".



وعلى الرغم من أنه تم اكتشاف هذه المدينة القديمة فقط في عام 2020، أشاد علماء الآثار الغرب بها واستمروا في إصدار منشورات حتى اليوم ليتم الترحيب به باعتباره أعظم اكتشاف في مصر منذ اكتشاف مقبرة الفرعون توت عنخ آمون.



وعبر علماء الآثار الغرب عن دهشتهم " قد يكون من الجنون التفكير في أن مدن بأكملها لا تزال قيد الاكتشاف وكذلك الأهرامات، إذا سأل المرء عن عدد الأهرامات الموجودة في مصر، لا أحد يعرف حقًا ولا يزال يتم اكتشاف أهرامات جديدة ، فهناك العديد من الأهرامات الأقل شهرة. إذا كان لا يزال يتم اكتشاف أهرامات جديدة ومدن كاملة - فما الذي يمكن العثور عليه أيضًا في مصر ؟".

وتقع مدينة آتون على الضفة الغربية لنهر النيلبالقرب من الأقصر في جنوب مصر. تم تسميته على اسم إله الشمس المصري آتون وهواكتشاف ذو قيمة خاصة لأنه تم تركه تقريبًا لأكثر من 2000 عام.

تم العثور على هذا الاكتشاف الأثري الرائع تحت الرمال على الضفة الغربية للأقصر. تعتبر أكبر مدينة من نوعها في مصر القديمة وهياكتشاف مهم للغاية.

وعثر داخل المدينة على أدوات الحياة اليومية الحلقات والأواني الفخارية الملونة وقوالب الصب لصنع التمائم والأواني المستخدمة لحمل اللحوموأدوات الغزل والنسيج وصناعة المعادن والزجاج وفقًا لشبكة CNN. بالإضافة إلى ذلك ، كانت هناك جدران بسماكة 10 أقدام.

يُعتقد أن تاريخ المدينة يعود إلى ما لا يقل عن 1386-1353 قبل الميلاد في عهد أمنحتب الثالث. تم تحديد عدد من التواريخ الدقيقة لتاريخالمدينة بفضل عدد من النقوش الموجودة في المدينة. تم تأريخ أحد النقوش إلى عام 1337 قبل الميلاد.

كان هذا في وقت كانت فيه المملكة المصرية في واحدة من أغنى أوقاتها. يصف علماء الآثار المدينة بأنها أكبر مستوطنة إدارية وصناعية فيعصرها.

يُعتقد أنه تم التخلي عنها بعد وفاة أمنحتب الثالث في عهد ابنه إخناتون. تم العثور على وعاء به نقش يوضح أن المدينة كانت لا تزالمستخدمة في عام 1337 قبل الميلاد ولكن يُعتقد أنه تم التخلي عنها في العام التالي لذلك.