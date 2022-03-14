اكتشاف هرم حديثًا وبداخله مفاجأة تحير علماء الآثار.. تفاصيل

مازالت الأراضي المصرية تخبئ في باطنها أسرار تدهش العلماء كلما اكتشفوا جزءا بسيطا من تلك الآثار ذات الأسرار، فقد ترك علماء الآثار في حالة حيرة شديدة بسبب حجرة دفن تم نهبها داخل هرم تم اكتشافه حديثًا.





يوجد اثنان من أهم المجمعات الهرمية خارج الجيزة في سقارة ودهشور، وهو موقع كان يتعذر الوصول إليه سابقًا ولم يكن معروفًا نسبيًا للجمهور.





فقد تعتبر دهشور موطنًا للهرم المنحني الشهير، وهي واحدة من المقابر الملكية الغامضة في مصر مع عدد قليل من الأهرامات المتبقية اليوم، فمازال بقايا العديد مخبأة تحت رمال الصحراء.





سافر الدكتور كريس نونتون ، رئيس الرابطة الدولية لعلماء المصريات ، إلى المقبرة على بعد 15 ميلاً جنوب القاهرة برفقة طاقم تصوير تابعلقناة سميثسونيان في مايو 2017.





قام علماء الآثار المحليون باكتشاف مثير للاهتمام، حيث عثر العمال على كتل من الحجر الجيري المقطوع بدقة مدفونة في أعماق الرمال ،وبدأت وزارة الآثار المصرية في التنقيب.





كشفت الحفريات عن هرم لم يتم اكتشافه من قبل ، واكتشف علماء الآثار ممرًا أدى إلى مدخل الهرم إلى مجمع تحت الأرض فيقلب الهرم.





فيما تحمي كتل الحجر الجيري الهائلة الوصول إلى الغرفة وأي مومياء وكنز قد يكون مخبأ بالداخل، وعلى عكس جميع الأهرامات السابقة ،يبدو أن القبر مغلق ، أو هكذا اعتقدوا.





في الواقع ، لقد عثروا على مسرح جريمة قديم، فقد كان شخص ما بالداخل وسرق الهرم منذ حوالي 4000 عام.





بعد ثلاثة أيام من العمل، وبعد الحصول على إذن من وزارة الآثار برفع الحجر ، تمكن الدكتور نونتون وزملاؤه من رؤية الداخل.





وبعد دخولهم إلى الداخل وجدوا قبرًا منهوبًا ومحتوياته في حالة من الفوضى، عند إدراك أن الكنز الذي كانوا يأملون في العثور عليه لم يكن موجودًا ، صرخ الدكتور نونتون متسائلًا:"هناك سؤالان هنا يجب أن نبدأ بمحاولة الإجابة عليهما، واحد من دفن هنا؟ لمن تم بناء هذا الهرم؟".





وأضاف:"ثانيًا ، كيف يتم إزعاج حجرة الدفن المختومة تمامًا والتي لم يتم اختراقها على ما يبدو؟ "كانت أهرامات دهشور جزءًا من منحنى تعليمي استثنائي لقدماء المصريين.

لقد أعطتهم المعرفة والدراية للانتقال من الأهرامات ذات الجوانب المتدرجة إلى الأهرامات ذات الجوانب الناعمة.

كان أول الأهرامات "الحقيقية" هو الهرم الأحمر في دهشور ، وهو أحد الهياكل الثلاثة للدفن التي شُيدت لسنفرو ، أول ملوك الأسرة الرابعة.



كان الهرم المنحني ، في دهشور أيضًا ، المحاولة الأولى لبناء هرم أملس الجوانب، وأثبتت المحاولة فشلها بسبب الحسابات الخاطئة للوزن الهيكلي الموضوعة على الأرض الناعمة المكونة من الرمل والحصى والطين والتي كانت تميل إلى الهدوء.



وبالمثل، فإن الأخطاء في قطع الكتل تعني أنها لم يتم توزيعها بالتساوي ، وبالتالي فإن الزاوية لم تكن صحيحة ، ومن هنا جاء اسم "هرممنحني"، لذلك أمر سنفرو ببناء هرم ثان بعد أن أدرك أخطاء طرقه.



كان الهرم الأحمر محاولة أكثر نجاحًا حيث يبلغ ارتفاعه 341 قدمًا (104 مترًا) بزاوية 43 درجة.

تم العثور على عدد من المقابر غير المضطربة للنساء الملكيات تحتوي على كميات كبيرة من المجوهرات في دهشور ، إلى جانب مقابر واسعة للمسؤولين المصريين القدماء من المملكة القديمة (2700 قبل الميلاد إلى 2200 قبل الميلاد) إلى المملكة الوسطى (2040 قبل الميلاد إلى 1782 قبل الميلاد).



في الوقت الحاضر ، يمكن للسياح دخول كل من الهرم المنحني والهرم الأحمر لاستكشاف غرفهم.