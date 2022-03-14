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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض اليوم.. تفاصيل

صدى البلد

بعد حسابات عديدة وترقب للأوضاع في عالم الفضاء وما يدور به، توقع الفيزيائيون الوقت المحدد الذي ستضرب فيه عاصفة شمسية قوية الأرض هذا الشهر.


وتنبأت بيانات من وكالة ناسا والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) ومقرها الولايات المتحدة أن الظواهر ستؤثر على الكوكب خلال الأسبوعين المقبلين، حسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

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وتنبأت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) بوجود فرصة بنسبة 80 % لضرب عاصفة كبيرة كوكب الأرض اليوم الاثنين 14 مارس.


وفقًا للتوقعاتهم ، هناك احتمال بنسبة 20 % أن تؤثر العاصفة على عدد من دول العالم، وقد يتمكن الناس في جميع أنحاء العالم من رؤية الشفق القطبي ، وهو عرض ضوئي غالبًا ما يُرى في مناطق خطوط العرض العالية ، ومن المتوقع أن يُرى ذلك باتجاه خط الاستواء أثناء العاصفة.


ويمكن أن تحدث مشكلات في أنظمة راديو الهواة ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ، خاصةً بالقرب من الفجر والغسق.

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وغردت الدكتورة تاميثا سكوف ، عالمة فيزياء الطقس الفضائي أمس:" تُظهر نماذج التنبؤات من NOAA و ناسا عاصفة شمسية تضرب الأرض".

يذكر أن الأسبوع الماضي قد اندلع توهج شمسي ضعيف نسبيًا من الفئة C من جانب الشمس المواجه للأرض. 

 وذكر الدكتور توني فيليبس من موقع spaceweather.com أن هذه التوهجات عادة ما تكون غير ملحوظة ، فقد استمر هذا لمدة 12 ساعة تقريبًا.

الفضاء عاصفة شمسية الأرض

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