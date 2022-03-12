بعد 50 عاما.. ناسا تزيح الستار عن أسرار صخور القمر

أعلنت وكالة ناسا أنها ستقوم أخيرًا بفتح العينة المأخوذة من سطح القمر، التي احضرتها مهمة أبولو النهائية إلى القمر قبل 50 عامًا.





في عام 1972 ، أطلقت وكالة ناسا مهمتها النهائية لبرنامج أبولو، وهي آخر مرة وطأت فيها قدم البشر القمر.





خلال هذه المهمة ، جمع رائدا الفضاء ، يوجين سيرنان وهاريسون "جاك" شميت ، عينتين قمريتين داخل أنابيب حاوية لإعادتها إلى الأرض،ومن بين هذه العينات ، تم حفظ إحداها في وعاء محكم الإغلاق ومحفوظًا تمامًا ، بينما تُركت الأخرى في حاوية غير محكمة الإغلاق.





الآن العلماء في وكالة ناسا مستعدون أخيرًا لفتح الحاوية المغلقة ، بعد 50 عامًا من جمعها لأول مرة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي اكسبريس" البريطانية.





وفقًا للخبراء في وكالة ناسا ، فإن سبب انتظارهم لفترة طويلة لدراسة العينة كان حتى يتمكنوا من انتظار تطور التكنولوجيا من حولهم.





وقالت لوري جليز ، مديرة قسم علوم الكواكب: "عرفت الوكالة أن العلم والتكنولوجيا سيتطوران ويسمحان للعلماء بدراسة المواد بطرق جديدة لمعالجة أسئلة جديدة في المستقبل".