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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي: كاف لم يخطرنا بموعد مباراة الهلال.. وحرصنا على استئذان نادي الشمس قبل التعاقد مع أحمد سالم

الاهلي والهلال
الاهلي والهلال

أكد سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لم يحدد موعد مباراة الهلال في الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم بشكل رسمي حتى الآن.


وقال سعد شلبي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كاف لم يرد حتى الآن بشكل رسمي على شكوى الأهلي ضد صن داونز، ولم يتم إخطارنا بأي رد رسمي بعد تلك الشكوى". 


وأضاف: "محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، حرص على التواصل مع نادي الشمس لكوننا نحرص دائما على العلاقات مع الأندية وليس الشق القانوني فقط، ونبهنا على المدرب أحمد سالم عدم استلام مهمته في النادي الأهلي لتدريب فريق اليد إلا بعد إنهاء كافة الإجراءات بشكل كامل مع نادي الشمس، والأهلي حرص على استئذان نادي الشمس قبل التعاقد مع مدرب فريق كرة اليد".


وعن موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني في الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم قال: "لم يتم تحديد موعد مباراة الأهلي والهلال بشكل رسمي، ولن نتحدث عن افتراضات من الوقت الحالي، نتحدث عن الخطابات الرسمية فقط وحتى الآن لم يتم إخطارنا بموعد مباراة الهلال بشكل رسمي".

سعد شلبي للنادي الأهلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مباراة الهلال دوري ابطال افريقيا

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