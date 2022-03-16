الجيش الأوغندي ينفي تقاعد قائد قواته البرية

نفى الجيش الأوغندي تقاعد الجنرال "موهوزي كاينروجابا" قائد القوات البرية الأوغندية ومستشار الرئيس يوري موسيفني للقوات الخاصة.

وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة الأوغندية، البريجادير فيليكس كولايجي، في تصريحات اليوم أن: "الجنرال كاينروجابا مازال أحد أفراد الخدمة الفعلية للجيش الأوغندي"، مشيرا إلى أن الجنرال كاينروجابا يعمل بشكل طبيعي لأنه "ليس مريضا، كما لم يتم إلقاء القبض عليه كذلك".

وجاءت تصريحات الجيش الأوغندي ردا على تغريدة كتبها الجنرال كاينروجابا عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي وأعلن خلالها عن تقاعده "بعد 28 عاما من الخدمة"، وأعرب عن فخره بتحقيق "الكثير من النجاحات خلال سنوات عمله مع القوات المسلحة الأوغندية".

وأدت تغريدة كاينروجابا إلى تكهنات سياسية داخل أوغندا بأن "أحد أبرز رجال القوات المسلحة في البلاد يستعد لخوض السباق الانتخابي القادم"؛ حيث تضج العديد من منصات وسائل التواصل الاجتماعي بالصفحات التي تروج له باعتباره الرئيس القادم لأوغندا. كما أن التغريدة جاءت بينما كان كاينروجابا منخرطا في جولة دبلوماسية مكوكية مع رواندا لتطبيع العلاقات المتوترة، فضلا عن إجراء محادثات مع الرئيس الكيني أوهورو كينياتا بشأن تعزيز العلاقات بين البلدين.