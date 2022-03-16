عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 16 - 3 - 2022.. والقنوات الناقلة

صدى البلد

تُلعب اليوم الأربعاء 16 - 3 - 2022، مباريات دوري أبطال أوروبا، وتأتي أبرزها موقعة ليفربول مع آرسنال بالدوري الإنجليزي على أرضية ملعب “الإمارات”.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يوفنتوس × فياريال- الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium
ليل × تشيلسي- الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium


مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

برايتون × توتنهام- الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports HD Xtra 1

آرسنال × ليفربول- الساعة 10:15 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium

txt

قبل حسم الصفقة رسمياً للزمالك.. فيريرا يرفض كينو ويؤكد: «هسأل عليه»


مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

ماينز 05× بورسيا دورتموند- الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3 TR

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

الجونة × المقاولون العرب - الساعة 3 مساء على قناة أون سبورت

الاتحاد السكندري × الإسماعيلي - الساعة 5:30 مساء على قناة أون سبورت

إنبي× سيراميكا - الساعة 8 مساء على قناة أون سبورت

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويحتل نادي ليفربول وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج بعد الفوز على برايتون، حيث يمتلك 66 نقطة، بفارق 3 نقاط فقط عن المتصدر مانشستر سيتي صاحب الـ69 نقطة.

 ويسعي ليفربول في تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل تصدر الدوري الإنجليزي، فيما يأمل الريدز في الفوز ببطولة الدوري الإنجليزي.

السيتي إحداها..4 وجهات محتملة لـ محمد صلاح بعد أزمة التجديد مع ليفربول

تحيط حالة من الغموض بمستقبل النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول، بعد انهيار مفاوضات إدارة الريدز مع الفرعون بشأن تجديد العقد، خلال الفترة الأخيرة.

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول أثار الجدل الجمعة الماضية، بتصريحات حول ملف تجديد عقد محمد صلاح، حيث قال:" يتوقع “مو” أن يكون هذا النادي طموحا، لقد فعلنا ما بوسعنا بشأن التجديد ولا يمكننا فعل أكثر من ذلك، القرر الأخير في يد اللاعب".

وتابع كلوب :" كل شيء على ما يرام حتى الآن، محمد صلاح لم يرفض تجديد عقده ولم يوافق أيضا، دعونا ننتظر ولا داعي للقلق".

وسخر الكولومبي رامي عباس وكيل أعمال يورجن كلوب  من تصريحات يورجن كلوب بنشر عدد من الرموز التعبيرية الضاحكة.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا أرسنال ليفربول مباريات الدوري الإنجليزي الدوري الإنجليزي يوفنتوس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طقس شديد البرودة وأمطار تضرب المحافظات خلال الساعات المقبلة

بعد ليالي الشتاء القارس.. هذا موعد تحسن الأحوال الجوية

للأرامل والمطلقات.. شروط الحصول على المنح والزيادات بقانون المعاشات الجديد

السيسي أنهى أزمته.. ما السعر العادل لرغيف الخبز غير المدعم ؟

تقارير: ليفربول يحدد سعر بيع محمد صلاح بعد أزمات مفاوضات التجديد

صدمة لـ كيروش | 4 لاعبين يغيبون عن مباراة السنغال ..ما البدائل؟

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 15- 3- 2022

رئاسة الجمهورية تزف بشرى سارة للفلاحين عن سعر القمح: غدا يتم تحديده

ترشيحاتنا

مئوية وزارة الخارجية.. إنجازات الدبلوماسية على مدى قرن .. مصر وضعت مصلحة الوطن ورعاية أبنائها على رأس أولوياتها

ماني ومندي على رأسهم.. قائمة السنغال المبدئية لمباراتي مصر بتصفيات كأس العالم

الجيش الإسرائيلي يعلن حالة التأهب القصوى وسط مخاوف من تصعيد إيراني

يوم المرأة المصرية ..نماذج نسائية مشرفة حققت نجاحات في الرياضة محليا وعالميا

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 16 - 3 - 2022.. والقنوات الناقلة

حكم من أكل أو شرب ناسيا في صيام الأيام القمرية؟.. الإفتاء توضح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قائمة مشروبات رمضان 2022 وطرق إعدادها

بذكريات صوفيا لورين.. حسين فهمي يعود لرئاسة القاهرة السينمائي بعد 21 عاما

لأول مرة.. محافظ مطروح يفتتح مهرجان الزيتون المصري

على تليفزيون بوتين.. روسية ترفع لافتة صادمة خلف مذيعة النشرة.. وهذا مصيرها|فيديو

فيديو

تسعير الخبز وشنط رمضان مجانية.. توجيهات مهمة من السيسي للحكومة لمواجهة زيادة الأسعار .. فيديوجراف

ابنة فاروق فلوكس تنجو من الموت في حادث سير.. فيديو جراف

ملابس غريبة .. سعر صادم لإطلالة ويجز المثيرة للجدل .. فيديو

الرئيس السيسي يصدر عدة قرارات حول طرح السلع بأسعار منخفضة

المزيد

ساحة رأي

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/علاء الشال

الخرس الزوجي.. القاتل الصامت

د. ماريان جرجس

لكي تنجح قمة المناخ في شرم الشيخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. المواجهة التشريعية لخطر الوساطة العقارية

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ