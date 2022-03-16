مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 16 - 3 - 2022.. والقنوات الناقلة

تُلعب اليوم الأربعاء 16 - 3 - 2022، مباريات دوري أبطال أوروبا، وتأتي أبرزها موقعة ليفربول مع آرسنال بالدوري الإنجليزي على أرضية ملعب “الإمارات”.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة



يوفنتوس × فياريال- الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

ليل × تشيلسي- الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



برايتون × توتنهام- الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports HD Xtra 1

آرسنال × ليفربول- الساعة 10:15 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium



مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة



ماينز 05× بورسيا دورتموند- الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3 TR

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة



الجونة × المقاولون العرب - الساعة 3 مساء على قناة أون سبورت

الاتحاد السكندري × الإسماعيلي - الساعة 5:30 مساء على قناة أون سبورت

إنبي× سيراميكا - الساعة 8 مساء على قناة أون سبورت

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويحتل نادي ليفربول وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج بعد الفوز على برايتون، حيث يمتلك 66 نقطة، بفارق 3 نقاط فقط عن المتصدر مانشستر سيتي صاحب الـ69 نقطة.

ويسعي ليفربول في تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل تصدر الدوري الإنجليزي، فيما يأمل الريدز في الفوز ببطولة الدوري الإنجليزي.

السيتي إحداها..4 وجهات محتملة لـ محمد صلاح بعد أزمة التجديد مع ليفربول

تحيط حالة من الغموض بمستقبل النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول، بعد انهيار مفاوضات إدارة الريدز مع الفرعون بشأن تجديد العقد، خلال الفترة الأخيرة.

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول أثار الجدل الجمعة الماضية، بتصريحات حول ملف تجديد عقد محمد صلاح، حيث قال:" يتوقع “مو” أن يكون هذا النادي طموحا، لقد فعلنا ما بوسعنا بشأن التجديد ولا يمكننا فعل أكثر من ذلك، القرر الأخير في يد اللاعب".

وتابع كلوب :" كل شيء على ما يرام حتى الآن، محمد صلاح لم يرفض تجديد عقده ولم يوافق أيضا، دعونا ننتظر ولا داعي للقلق".

وسخر الكولومبي رامي عباس وكيل أعمال يورجن كلوب من تصريحات يورجن كلوب بنشر عدد من الرموز التعبيرية الضاحكة.