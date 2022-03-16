محافظ دمياط تكرم "صاحبات المشروعات يمضين قدمًا"

محافظة دمياط

شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، فعاليات الحفل الختامي للمرحلة الأولى من برنامج "صاحبات المشروعات يمضين قدمًا"، والذى نظمته منظمة العمل الدولية "ILO"، مساء اليوم الثلاثاء بمكتبة مصر العامة بمدينة دمياط، بحضور ايريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية و برايد بويد نائب رئيس شركة ميثانكس بكندا ومحمد شندى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة ميثانكس مصر وممثلين عن الجانبين.

هذا وقد رحبت "المحافظ" بذلك البرنامج التى إنطلقت دورته الأولى بمركز كفر سعد ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيدة بالدور الذى قدمه لتدريب عدد ٣٠٠ سيدة بقرى المركز، بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة ووزارة التضامن الاجتماعي و منظمات المجتمع المدني ..

هذا وقد أعربت "محافظ دمياط" عن فخرها بما قدمه المتدربات من النماذج النسائية لانطلاق مشروعاتهن، كما دعتهن إلى استكمال العمل لتحقيق المزيد من النجاح، كما أعربت أيضاً عن تطلعها لاطلاق مراحل أخرى من المشروع، وذلك تماشيًا مع الرؤية التى تستهدفها الدولة لدعم ملف تمكين المرأة.

هذا وقد أشارت "الدكتورة منال عوض" الى أن المحافظة تسعى إلى مد جسور التواصل مع الجهات المختلفة، لدعم ملف تمكين المرأة بكافة المجالات، كما قامت بتسليط الضوء حول أبرز ما تم تحقيقه فى هذا المجال، وهو مشروع المدينة الصديقة للنساء المُنفذة بمدينة عزبة البرج بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة و بمنحة من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، كما وجهت الشكر إلى شركاء المبادرة على رأسهم منظمة العمل الدولية و شركة ميثانكس والمجلس القومى للمرأة على ما قدموه من جهد لتنفيذ البرنامج...

ومن جانبه،، أعرب ايريك أوشلان عن سعادته بزيارته لمحافظة دمياط، موجهاً التحية إلى الدكتورة منال عوض على استضافتها هذا الحدث، كما أشاد بدورها البارز لدعم ملف تمكين المرأة، ووجه الشكر إلى المجلس القومى للمرأة..

هذا وقد تم استعراض محاور البرنامج الذى جاء فى إطار مشروع وظائف لائقة لشباب مصر، حيث تم تنفيذه منذ ٢٠١٩ بتدريب ٢٥ متطوعة للتدريب على برنامج المنظمة، ومن خلال هذا المنظور تم تدريب ٣٠٠ سيدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، كما تحدثت السيدات الفائزات بهذا البرنامج حول مشروعاتهن والاستفادة التى تحققت من خلال التدريب ..

وفى ختام الاحتفال،، تم تكريم ١٦ سيدة فائزة بالبرنامج، حيث حصلت كل فائزة على جائزة عينية للاستفادة منها بالمشروع تنوعت ما بين ماكينات خياطة واوفر وتريكو ومستلزمات كوافير وبقالة وملابس وفريز و احتياجات تربية دواجن وميزان ديجيتال، كما تم تكريم ١٠ مدربات و٨ ممثلين للجمعيات المشاركة فى هذه المرحلة..

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