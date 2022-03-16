عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أوبو تطلق أحدث هواتفها الاقتصادية بقدرات ممتازة.. مواصفات Oppo K10

هاتف أوبو Oppo K10
هاتف أوبو Oppo K10

تعتزم شركة أوبو Oppo، إطلاق أحدث هواتفها في الفئة الاقتصادية في وقت لاحق من الأسبوع المقبل، حيث من المقرر أن يصل الهاتف الجديد Oppo K10، إلى الأسواق الهندية في 23 مارس الجاري.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، سيأتي هاتف أوبو الجديد Oppo K10، بشاشة مثقبة من نوع OLED، بقياس 6.7 بوصة، بجودة عرض FHD +، تبلغ دقتها 2400 × 1080 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وتحتوي على مستشعر لبصمة الإصبع مدمج أسفلها.

 

أوبو تغني عائلة Find X5 بجهاز جديد يعمل بمعالج Dimensity 9000

أوبو تعلن عن هاتف Oppo A76 ببطارية كبيرة وسعر منافس

 

سعر ومواصفات هاتف أوبو المرتقب Oppo K10

وسيتم تشغيل هاتف أوبو المرتقب Oppo K10، بواسطة معالج شركة ميدياتك Dimensity 8100، والمطور بدقة تصنيع 5 نانومتر، ويأتي الهاتف مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت متصلة بذاكرة تخزين داخلية تبدأ من 128 جيجابايت.

ووفقا للتسريبات، فقد زودت أوبو هاتف Oppo K10، بنظام ثلاثي العدسات للكاميرا الخلفية، مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا بزاوية عريضة بدقة 13 ميجابكسل، ومستشعر لبيانات العمق بدقة 2 ميجابكسل، وسيضم الهاتف كاميرا سيلفي مميزة بدقة 16 ميجابكسل.

وسيحزم هاتف أوبو Oppo K10، بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 80 وات، حيث سيتم شحن الهاتف بالكامل في حوالي نصف ساعة عبر منفذ USB-C الموجود في الإطار السفلى من الجهاز، والذي يأتي محاط بمكبر صوت وميكروفون ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملميتر.

وسيتباهي هاتف أوبو Oppo K10، بتصميم Glow Design، والذي يقدم مزيجًا من المواد اللامعة وغير اللامعة لإحساس أفضل في اليد، وسيأتي الهاتف في لونين هما الأسود والأزرق السماوي.

وتشير التسريبات إلى هاتف Oppo K10، سيباع في الهند مقابل سعر حوالي 261 دولار (أي ما يزيد عن 4000 جنيه مصري)، وتخطط أوبو الإعلان عن الهاتف عبر فرع الشركة في الهند من حدث إطلاق جديد سيعقد يوم 23 مارس الجاري، على أن يتم طرحه للبيع يوم الـ 29 من الشهر نفسه.

Oppo K10 is arriving on March 23 with a 50MP camera
هاتف أوبو Oppo K10
أوبو Oppo K10 Hobbies سعر ومواصفات أوبو K10 Computers Consumer Electronics

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

7 مايو بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16-3-2022

السيسي أنهى أزمته.. ما السعر العادل لرغيف الخبز غير المدعم ؟

سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 16-3-2022

تقارير: ليفربول يحدد سعر بيع محمد صلاح بعد أزمات مفاوضات التجديد

صدمة لـ كيروش | 4 لاعبين يغيبون عن مباراة السنغال ..ما البدائل؟

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 15- 3- 2022

رئاسة الجمهورية تزف بشرى سارة للفلاحين عن سعر القمح: غدا يتم تحديده

موضوعات متعلقة

قبل إطلاقه بشكل رسمي.. الكشف عن سعر ومواصفات هاتف سامسونج Galaxy M53 5G

الظهور الأول لـ سلسلة شاومي Redmi K50 قبل الإعلان الرسمي عنها

بشاشة شفافة.. هاتف بتصميم غريب من سامسونج قابل للطي والتمديد

الكشف عن مواصفات هاتف ريلمي الرائد Realme GT Neo3

ترشيحاتنا

أوكرانيا : القوات الروسية تتكبد خسائر كبيرة وتتراجع في اتجاهات متفرقة

وزيرة الهجرة : المهندس هاني عازر نموذج مشرف في علمه وعطائه لوطنه

حبس وغرامة 50 ألف جنيه تواجه المتهمين بتزوير تراخيص مبنى فى القليوبية

بدء تسجيل تدريبات واختبارات المعلمين المرشحين للترقي في القاهرة والشرقية وأسيوط

هل يجوز كفالة اليتيم من أموال الزكاة؟ دار الإفتاء تجيب

7 مايو بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلم وعاش يفتتح مسرح الجنوب بالأقصر

قائمة مشروبات رمضان 2022 وطرق إعدادها

بذكريات صوفيا لورين.. حسين فهمي يعود لرئاسة القاهرة السينمائي بعد 21 عاما

لأول مرة.. محافظ مطروح يفتتح مهرجان الزيتون المصري

فيديو

هدى المفتي وسعر ملابس ويجز في حفلة موسم الرياض يتصدران التريند.. فيديو

تسعير الخبز وشنط رمضان مجانية.. توجيهات مهمة من السيسي للحكومة لمواجهة زيادة الأسعار .. فيديوجراف

ابنة فاروق فلوكس تنجو من الموت في حادث سير.. فيديو جراف

ملابس غريبة .. سعر صادم لإطلالة ويجز المثيرة للجدل .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/علاء الشال

الخرس الزوجي.. القاتل الصامت

د. ماريان جرجس

لكي تنجح قمة المناخ في شرم الشيخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. المواجهة التشريعية لخطر الوساطة العقارية

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ