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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بولستار : سيارة صديقة للبيئة بالكامل في 2030

بولستار زيرو
بولستار زيرو

كشفت "بولستار" السويدية المملوكة للشركة الأم "فولفو"، أنها ستقدم سيارة محايدة مناخيا وصديقة للبيئة بحلول سنة 2023 وهي تعمل حاليا على قدم وساق في برنامج بحث وتطوير طويل الأمد يهدف إلى تقليل الأثر البيئي  السلبي من خلال تطوير وتغيير عمليات التوريد والتصنيع.

 

وفقا لموقع "أوتو كار" المتخصص في السيارات والنقل، قبل كشف بولستار عن  مفهوم 02 sports EV الجديدة وهو الموديل الذي قدم إشارات واضحة عن تفكير بولستار وما ستقدمه في منتجاتها المستقبلية وكيف أنها تركز على عوامل الاستدامة وإعادة التدوير للمواد المستخدمة في التصنيع.

أكدت بولستار أنها تدخل في شراكة حديثة مع خمس شركات جديدة ستعمل معها في مشروع السيارة المحايدة مناخيا، الذي تم الإعلان عنه لأول مرة في عام 2020.

 

يُطلق على البرنامج اسم Polestar 0 - وهذا الاسم المقصود منه انعكاس للتأثير البيئي المراد الوصول له، وهو الحياد الكربوني. 

 

أكد Hans Pehrson ، المدير التنفيذي لبولستار أن الهدف من الكونسيب هو تحويله إلى سيارة إنتاج تجاري ولن تقف عند مرحلة المفهوم فقط. وأنه حتى الآن من غير المحدد الفئة التي ستنتمي إليها السيارة إذا كانت سيدان أو SUV أو كروس أوفر، لكن قبل 2030 بثلاث سنوات ستكون الصورة أكثر تحديدا بالنسبة للشكل الخارجي، مع تحديد تفصيلي لمجموعة النقل ومخرجات القوة والعوامل الأخرى.

 

وأوضح أن تقديم سيارة محايدة مناخيا والتحول إلى شركة صديقة للبيئة بالكامل هو مشروع على 3 مراحل وفترة زمنية تستغرق 10 سنوات.

 

تبيع بولستار حاليًا طراز واحد فقط ، وهو بولستار 2 الصالون ، لكنها ستطلق طراز بولستار 3 الـ SUV في عام 2023 ، وبولستار 4 الكروس أوفر في عام 2024 و  بولستار 5  جراند تورينج في عام 2025. ومن المتوقع أن يتم تطوير وتصميم كل طراز على حدى مع التركيز الكلي على الاستدامة وهو الهدف الرئيسي للعلامة التجارية.

بولستار فولفو Polestar 0 بولستار 2 بولستار 3 بولستار 4 بولستار 5

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