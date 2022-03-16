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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

القابضة للمياه: انعقاد الجمعيات العامة لمناقشة القوائم المالية لـ 13 شركة تابعة

المهندس ممدوح رسلان
المهندس ممدوح رسلان

عقدت، اليوم الأربعاء، الجمعيات العامة لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، لـ13 شركة تابعة (مياه القاهرة - صرف صحي القاهرة - الصرف الصحي بالإسكندرية - مياه الشرب بالإسكندرية - مطروح - الدقهلية - القليوبية - الأقصر - محافظات القناة - أسيوط والوادي الجديد - الجيزة - المنيا - المنوفية ) عبر تقنية الفيديوكونفرانس، برئاسة المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب ورئيس الجمعية العامة لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، وبحضور ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات لمناقشة القوائم المالية والحسابات الختامية للعام المالى المنتهى فى 30/6/2021.

واستعرضت الجمعية العامة جدول الأعمال وتقرير تقييم الأداء للشركات التابعة، وملاحظات مراقبى الجهاز المركزى للمحاسبات، وأوصت الجمعية باتخاذ الشركات جميع الإجراءات اللازمة لتلافى تلك الملاحظات فى إطار زمني محدد، ووافقت الجمعية على إعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية عن العام المالى المنتهى فى 30/6/2021 لتلك الشركات. 

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وأكد المهندس ممدوح رسلان، أهمية تنشيط نسب التحصيل بجميع الشركات التابعة، ومراجعة القراءات ووضع آليات لضبط القراءات لتعبر عن الاستهلاك الفعلى للمواطن، مع ضرورة وضع برنامج زمنى لتركيب عدادات قياس على محطات مياه الشرب، وتكثيف المجهودات التي تبذلها الشركات فى ملف تقليل الفاقد، للحفاظ على الموارد المائية وتعظيم الإستفادة منها. 

وأشار إلى أهمية التوسع فى تركيب العدادات مسبقة الدفع، والتى تمكن المواطن من متابعة وترشيد استهلاكه، والتغلب على أى مشكلات قد تتعلق بأخطاء القراءات، ما يضمن أن يحاسب المواطن على إستهلاكه الفعلى، مع وجود نظام أمان بالعدادات مسبقة الدفع يضمن عدم قطع المياه خلال فترات الإجازات والعطلات الرسمية، وسهولة شحن العداد من خلال خدمات الدفع الإلكترونى. 

وشدد على ضرورة الاستفادة من الأصول والاستغلال الأمثل للموارد والتشغيل القياسى للمحطات، وتأهيل محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي للحصول على الاعتماد الدولي للإدارة الفنية المستدامة TSM، والاهتمام باستكمال تجهيز المعامل بأحدث الأجهزة، ومتابعة منظومة جودة مياه الشرب فى مختلف مراحل الإنتاج بدء من المحطات مروراً بالشبكات وحتى وصولها إلى المواطنين لضمان تقديم خدمة متميزة للمواطنين، مع تفعيل قنوات جديدة للتواصل مع المواطنين واستقبال وحل شكواهم، منها الموقع الإلكترونى للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وصفحتها على “فيسبوك”، وأرقام الواتس آب للشركات التابعة، بالإضافة إلى الخط الساخن 125. 

وأوضح أهمية تحسين أداء الشركات والخدمات المقدمة للمواطنين خلال الفترة القادمة، ومراجعة خطط عمل الشركات طبقا لللأهداف، وتعميم التجارب الناجحة فى الشركات التابعة فى مجال مجابهة الوصلات الخلسة والتى تؤثر بشكل كبير على ضغوط الشبكات، وأنظمة التحكم والرقابة SCADA، فى إطار توجيهات وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتطوير الخدمات.

ووجه المهندس ممدوح رسلان، الشكر والتقدير لجميع العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي، لمجهوداتهم خلال الفترة الماضية لمواجهة الأمطار وسحب تجمعات المياه من الشوارع الرئيسية والفرعية.

مياة الشرب الصرف الصحى الجهاز المركزي للمحاسبات القوائم المالية الحسابات الختامية

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