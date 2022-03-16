بالكاجوال..حنان مطاوع تخطف قلوب متابعيها

شاركت الفنانة،حنان مطاوع،جمهورها،بصورة جديدة لها،نشرتها من خلال صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتبت مطاوع،من خلال صورتها معلقة:شوية استرخاء في الشمس اللي كانت وحشانا .





وفي سياق أخر،طرحت الشركة المنتجة لمسلسل وجوه والذى من المقرر أن تخوض من خلاله الفنانة حنان مطاوع أولى بطولاتها المطلقة فى مجال الدراما التليفزيونية ، برومو أولى حكايات العمل والتى تحمل أسم وش ثالث .

مسلسل وجوه من بطولة حنان مطاوع ومن المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2022 ، بشكل حصرى على قناة النهار الفضائية .

يتطرق مسلسل وجوه إلى مجموعة من القصص المختلفة تهدف إلي طرح معايير مجتمعية.



مسلسل وجوه من بطولة حنان مطاوع - محمود عبد المغنى - عابد العنانى - أحمد وفيق - هالة فاخر - نورهان - تامر فرج .