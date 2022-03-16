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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالكاجوال..حنان مطاوع تخطف قلوب متابعيها

صدى البلد

شاركت الفنانة،حنان مطاوع،جمهورها،بصورة جديدة لها،نشرتها من خلال صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

 

وكتبت مطاوع،من خلال صورتها معلقة:شوية استرخاء في الشمس اللي كانت وحشانا .


 

وفي سياق أخر،طرحت الشركة المنتجة لمسلسل وجوه والذى من المقرر أن تخوض من خلاله الفنانة حنان مطاوع أولى بطولاتها المطلقة فى مجال الدراما التليفزيونية ، برومو أولى حكايات العمل والتى تحمل أسم وش ثالث . 

 

مسلسل وجوه من بطولة حنان مطاوع ومن المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2022 ، بشكل حصرى على قناة النهار الفضائية . 

 

 يتطرق مسلسل وجوه إلى مجموعة من القصص المختلفة تهدف إلي طرح معايير مجتمعية.


مسلسل وجوه من بطولة  حنان مطاوع - محمود عبد المغنى - عابد العنانى - أحمد وفيق - هالة فاخر - نورهان - تامر فرج .

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