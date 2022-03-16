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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إنفوجراف .. إجراءات التنمية المحلية للتصدي لزيادة أسعار السلع

السلع الغذائية
السلع الغذائية

اتخذت وزارة التنمية المحلية إجراءات صارمة للتصدى لجشع التجار والارتفاع المبالغ فيه بأسعار السلع والخدمات المقدمة للمواطنين نتيجة تحريك الاسعار العالمية. 

وجاءت تلك الإجراءات كالتالي :
- التوسع في إقامة معارض ثابتة ومتحركة للسلع الأساسية ومنافذ البيع والشوادر لتوفير السلع بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة .
- دعم إقامة التجهيزات والبنية الأساسية اللازمة لإقامة تلك المعارض بجميع المراكز والقرى بالمحافظات. 
- تشجيع جميع المبادرات الشبابية والمجتمعية التى تعمل على توفير السلع بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق والإعلان عن تلك المبادرات للمواطنين عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعى بالمحافظة  .

- تجهيز قائمة بالأماكن التى سيقام بها شوادر السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، وشوادر بيع اللحوم في جميع المحافظات.
-تقديم كافة أوجه الدعم اللازم والتسهيلات اللازمة لإنجاح المبادرات الشبابية والمجتمعية في المحافظات وسرعة حصولها على التصاريح اللازمة لعملها وتذليل أى معوقات تواجهها .
- تركز هذه المبادرات بصفة أساسية بالمناطق الشعبية والقرى الأكثر احتياجاً مع ضرورة الحفاظ على جودة المنتجات المعروضة.

-  تكثيف الحملات الرقابية على المحال والأسواق للتصدي لمحاولات بعض التجار الجشعين في حجب السلع الغذائية الأساسية للمواطنين عن الأسواق أو تخزينها للمضاربة في الأسعار وزيادتها.
-المتابعة الدورية لحركة الأسواق وإحكام الرقابة ومنع التلاعب والمغالاة في أسعار السلع .
-التنسيق على مدار الساعة بصورة يومية مع أجهزة وزارتى التموين و الداخلية والجهات الرقابية المعنية.

-تفعيل آليات التواصل مع المواطنين لتلقي الشكاوى الخاصة بالتعاملات في الأسواق ، وزيادة حملات التوعية لعدم وقوع المواطنين فريسة استغلال الوسطاء.
-التنسيق مع مديري الغرف التجارية ومديريات التموين للمشاركة في المعارض وإتاحة السلع تخفيضات ملحوظة عن مثيلاتها بالأسواق مع ضمان التنوع والجودة في السلع المعروضة .
- تلقى شكاوى المواطنين عبرغرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة وغرف العمليات بالمحافظات.

- تتلقى مبادرة صوتك مسموع شكاوى المواطنين الخاصة بغلاء الاسعار  من خلال صفحتها على الفيس بوك على موقع التواصل الاجتماعى " الفيس بوك": www.facebook.com/sotakmasmwo ورقم الخط الساخن: "15330" الذى يعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة والبريد الإلكترونى للوزارة: "[email protected]".

انفوجراف اجراءات التنمية المحلية زيادة اسعار السلع

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