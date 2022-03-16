يحاضر فيها مصطفى الفقي وصابر عرب.. "سلسلة ألف باء سياسة" بعين شمس

ينطلق يوم السبت القادم أولي فعاليات ندوات " سلسة ألف باء سياسة' الذى ينظمه قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس ، بالتعاون مع كلية التربية ،فى اطار الموسم الثقافي والفنى للجامعة ، تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة ، والأستاذ الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والأستاذ الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، و برئاسة الأستاذ الدكتور حازم راشد عميد كلية التربية ، و فكرة وتنسيق الأستاذ الدكتور جمال شقرة مستشار الشئون السياسية والاستراتيجية للجامعة ، و تنسيق الأستاذة الدكتورة جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذة الدكتورة هالة خلف رئيس قسم التاريخ بكلية التربية ، وإشراف الأستاذ سهيل حمزة أمين عام الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنظيم طلابى لأسرة من أجل مصر المركزية، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بكلية الصيدلة.

يشارك في فعاليات اليوم الأول ، الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية، الأستاذ الدكتور على الدين هلال وزير الشباب السابق، الاستاذ الدكتور صابر عرب وزير الثقافة الأسبق الأستاذ الدكتور علا عبد الفتاح رجب عضو المجلس المصرى للشؤون الخارجية ووزير مفوض بالمجلس العربى الأفريقى، دكتور حلمى النمنم وزير الثقافة السابق ، ويرأس الجلسة الأستاذ الدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر ومستشار جامعة عين شمس للشؤون السياسية والاستراتيجية .