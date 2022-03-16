نفوق سمكة قرش نادرة عمرها 500 عام |صور

عثر فريق متخصص على جثة سمكة قرش نادرة ولدت عندما كان الملك هنري الثامن على عرش بريطانيا وذلك قبالة سواحل كورنوال.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل البريطانية"، تم رصد سمكة قرش جرينلاند ، التي لها أطول عمر معروف بين جميع أنواع الفقاريات وبصل ما بين 250 و 500 عام ، من قبل أحد المشاة على شاطئ في ميناء نيولين بالقرب من بينزانس ، يوم الأحد الماضي.

سمكة قرش نادرة

وبعد العثور على السمكة النادرة، تم الاتصال بموظفي مؤسسة Cornwall Wildlife Trust الخيرية المحلية ووصلوا إلى الشاطئ في غضون ساعة ، لكن المد جاء ونقل جسد القرش مرة أخرى إلى البحر، وهو ما استدعى توجيه نداء عاجل للبحث عن القرش.

سمكة قرش نادرة

وعثر طاقم متخصص من شركة Mermaid Pleasure Trips السياحية على جثة القرش مرة أخرى اليوم الأربعاء وأخذها إلى الشاطئ.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من أن الخبراء لم يجروا حتى الآن فحصًا على سمكة القرش لمعرفة عمرها، إلا أنه يمكن تصور أن سمكة القرش قد ولدت في عهد الملك هنري الثامن، من 1509 إلى 1547.