رئيس جامعة بني سويف يشهد ختام فعاليات برنامج "قادة الجمهورية الجديدة"

شهد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، ختام فعاليات برنامج" إعداد قادة الجمهورية الجديدة" والذي نظمه مركز تنمية الموارد البشرية بالجامعة بالتعاون مع معهد إعداد القادة لتدريب طلاب الاتحادات الطلابية بجامعات شمال ووسط الصعيد، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

بدأ الاحتفال بفقرات فنية متنوعة قام بها كورال جامعة بني سويف، عقبها تكريم الدكتور منصور حسن للجامعات المشاركة في البرنامج والتي شملت جامعات بني سويف والفيوم والمنيا وأسيوط والوادي الجديد، فضلاً عن تكريم القائمين على التنظيم من أعضاء هيئة التدريس والقيادات الإدارية بالجامعة.

وذلك بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب والدكتور حسام الدين مصطفى وكيل معهد إعداد القادة ، والدكتور جمال عبد المطلب مدير المركز تنمية الموارد البشرية والمنسق العام للبرنامج، والأستاذ محمد سليم أمين عام الجامعة، والكابتن محمد فاروق مدير عام رعاية الشباب.

من جانبه، أشاد الدكتور منصور حسن، بالمستوى المتميز الذي ظهر في تنظيم الفعالية، مقدماً الشكر لكافة الجامعات المشاركة، لافتا أن انعقاد البرنامج جاء في ظل المبادرات الرئاسية واهتمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشباب المصري، مشيراً أن البرنامج قدم خلال أربعة أيام متوالية حزمة من الدورات التأهيلية على المهارات القيادية والتثقيفية لطلاب الاتحادات، والتي تهدف إلى إعداد قاعدة واعدة من الشباب وتأهيلهم للقيادة و تولي المسئولية وتحمل مهام العمل الإداري والمجتمعي بالجمهورية الجديدة، فضلاً عن خلق كفاءات شبابية ذات وعي وطني عميق وإدراك شامل لما يواجه الوطن من تحديات.