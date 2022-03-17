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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق ندوات "سلسلة الف باء سياسة" بتربية جامعة عين شمس.. غدا

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

ينظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،  بالتعاون مع كلية التربية جامعة عين شمس  ندوات " سلسة ألف باء سياسة " .

تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة ، الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، و الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث،  و برئاسة الدكتور حازم راشد عميد كلية التربية ، و فكرة وتنسيق الدكتور جمال شقرة مستشار الشئون السياسية والاستراتيجية للجامعة ، و تنسيق الدكتورة جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،  والأستاذة الدكتورة هالة خلف رئيس قسم التاريخ بكلية التربية ، وإشراف سهيل حمزة أمين عام الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،  وتنظيم طلابى لأسرة من أجل مصر المركزية.  

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مناقشة مشروعات تخرج طلاب الدبلوم المهني "الاستشعار عن البعد" بعين شمس

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«الدفاع عن النفس».. ورشة عمل لطلاب آثار عين شمس.. اليوم


وذلك يومى ١٩  مارس ٢٠٢٢، بقاعة الاحتفالات الكبرى بكلية الصيدلة، ويوم ٢٧ مارس بمسرح كلية التربية

 

تستعد جامعة عين شمس  لإطلاق مسابقة " جامعة عين شمس تبتكر ٢٠٢٢"  في نسختها الثالثة ،  بجوائز مالية تصل إلى 425 ألف جنيه مصري ، من خلال 3 مسارات ، مسار الطلاب بجوائز مالية تصل الي 100 ألف ، مسار الشركات الناشئة بجوائز مالية تصل الي 100 الف ، مسار الباحثين بجوائز مالية تصل الي 225 الف.

ويمكن الاشتراك في المسابقة لجميع رواد الأعمال والباحثين والمبتكرين وكذلك أعضاء مجتمع جامعة عين شمس.

وتعد مسابقة “جامعة عين شمس تبتكر”، مسابقة سنوية تهدف إلى بناء مجتمع وتحفيز الابتكار في جامعة عين شمس من خلال تنافس المشاركين للتوصل إلى فكرة مبتكرة تحل مشكلة قائمة أو تضيف قيمة في تخصص مثل العلوم الاساسية، العلوم الطبية، الهندسة و تكنولوجيا المعلومات و الرقمنة، العلوم الزراعية و البيطرية و تكنولوجيا المال و الاقتصاد

قطاع شؤون خدمة المجتمع كلية التربية جامعة عين شمس جامعة عين شمس سلسة ألف باء سياسة Jobs Education

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