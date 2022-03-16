«الدفاع عن النفس».. ورشة عمل لطلاب آثار عين شمس.. اليوم

تنظم كلية الآثار بجامعة عين شمس ورشة عمل للطلاب بعنوان "الدفاع عن النفس"، برعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس ، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ممدوح الدماطي، عميد كلية الآثار ، وإشراف الدكتور حسام طنطاوي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وذلك في الثانية ظهر اليوم الأربعاء الموافق ١٦ مارس ٢٠٢٢ بقاعة ٢٧٠ بالكلية ويقوم بتقديم الورشة كابتن سميحة سعيد .

الجدير بالذكر أن مجلس كلية الآثار عقد اجتماعه الشهر بجامعة عين بحضور الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، وبرئاسة الدكتور ممدوح الدماطي، عميد الكلية، وعضوية الدكتور حسام طنطاوي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد الشوكي، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا أعضاء المجلس من الداخل، والدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق كعضو من الخارج.

وقد استهل الدكتور عميد الكلية الاجتماع بتقديم التهنئة الحضور بمناسبة الفصل الدراسي الثاني وقرب حلول شهر رمضان متمنيا للجميع خالص التمنيات بالتوفيق والسداد، ثم انتقل سيادته إلى موضوعات الاجتماع ومنها المصادقة على القرارات التى تمت بالتمرير في شهر فبراير، وتشكيل مجلس قسم علوم الآثار والحفائر، وتفويض الاستاذ الدكتور عميد الكلية للبت في إنهاء الأعمال الضرورية العاجلة، والموافقة على معايير ومواصفات الورقة الامتحانية لاختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني، وخطة التدريبات الميدانية والزيارات العلمية لبرامج الكلية الخمسة، وخطة الانشطة الطلابية لشهري فبراير ومارس، ومواعيد المحاضرات خلال شهر رمضان المبارك. والموافقة على لائحة برنامج Digitization and preservation of epigraphic heritage للدراسات العليا المشترك مع جامعة فيليبس ماربورج بألمانيا، وتنظيم احتفالية يوم 21 مارس بعنوان "يوم المرأة المصرية"، وزيارة دار أيتام "بسمة الحياة" بالعباسية في الأول من أبريل تزامنا مع يوم اليتيم، ولإضافة نشاط جديد إلى أنشطة مركز البردي تحت اسم "الاستشارات المتحفية والتدريب". واعتماد توصيفات ومصفوفات مقررات الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني، وتشكيل لجنة إعداد الخطة الاستراتيجية للكلية، وإعداد دليل الاستبيانات.