ملتقى التوظيف بجامعة عين شمس يوفر مئات الوظائف للطلاب وورش عمل لإعداد السير الذاتية.. وخبير يقدم نصائح لاجتياز المقابلة الشخصية

ملتقى التوظيف بجامعة عين يوفر مئات الوظائف للطلاب وفرص تدريب

خبير يقدم نصائح للطلاب قبل انطلاق ملتقي التوظيف

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، إن جامعة عين شمس تحرص على الدور الفعال لشباب الخريجين في تحقيق التنمية، وتفاعلا مع توجهات سياسات الدولة بضرورة الاهتمام بالخريجين وتذليل الصعوبات التي تواجههم في التوظيف لإتاحة فرصة المشاركة في بناء الوطن وخدمة المجتمع سوف يتم ملتقي التوظيف لكافة كليات جامعة عين شمس يوم السبت القادم 19 مارس 2022.

وأضاف عميد كلية زراعة جامعة عين شمس في تصريحاته لصدى البلد، أن ملتقى التوظيف يهدف إلى خلق فرص عمل للخرجين إضافة إلى فرص تدريب لطلاب الفرقة الثالثة، لافتا إلى أن الملتقى سيوفر العديد من فرص العمل أمام مئات المتقدمين لجميع المؤهلات من الشباب في العديد من التخصصات.

وقدم الدكتور أحمد جلال نصائح للطلاب أن الطالب والخريج لابد أن يضعوا أهدافًا واضحة قبل الذهاب، إلى ملتقى التوظيف ويفضل أن يجري بحثا شاملا عن الشركات المشاركة بالملتقى التوظيفي، وتحديد أي منها يرغب في الالتحاق به، ثم تجمع المعلومات من حيث طبيعة عملها، وتاريخها، ورسالتها، ورؤيتها، وقيمها، وطبيعة العملاء، والمنافسون، وثقافة العمل، والأولويات، ومشروعاتها قصيرة الأجل والأخرى طويلة الأجل.

أكدت الدكتورة اميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس ان سوف يتم ملتقي التوظيف لكافة كليات جامعة عين شمس يوم السبت القادم 19 مارس 2022، بالاضافة إلى أن الكلية توفر ملتقي خاصا بها لتوفير فرص عمل وتدريب للطالبات.

وأضافت أن الملتقي سوف يوفر أكثر من مائة فرصة عمل وفرص تدريب للطالبات، منوها ان الكلية تقوم بورش لإعداد سيرة ذاتية للطالبات ومساعدتهم لإيجاد فرصة عمل .

أوضحت الدكتورة أميرة أن الكلية لديها مركز الابتكار وريادة الأعمال لمساعدة الطلاب للوصول إلى منتج حقيقي ينافس في الأسواق منوها أن الكلية تسمح للطلاب بتصنيع وبيع المنتجات من خلال معارض تقام في الكلية ولكن يشترط تخفيض أسعار منتجات الطالبات .

واستكملت حديثها أن الكلية لديها مسرح تم تطويره بقرابة 16 مليون جنيه ملحق به غرف استقبال بالدور الرئيسي، وبه بدروم مكيف خاص بالعارضين وغرف تغيير الملابس، وبه بعض الإضاءات الخاصة علي خشبة المسرح وحجرة التحكم في الصوت والإضاءة والستائر، وأيضا مجهز بعوازل للصوت.

وقدم الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي بجامعة عين شمس نصائح قبل الذهاب لملتقى التوظيف :

يفضل أن ترتب أفكارك قبل طرحها على مسؤول التوظيف بالملتقى، وتجنب الأسئلة العشوائية المفتوحة والتي تكون إجاباتها غير مفيدة، واحذر تكرير الأسئلة التي تم طرحها مُسبقًا من قِبل المشاركين الآخرين بالملتقى، إذ يُفضل أن تسأل ممثل الشركة عن طبيعة الوظائف التي توفرها الشركة والفرص التي يمكن أن تقدمها لك دونًا عن بقية الشركات.

عليك تعديل سيرتك الذاتية بشكل يتناسب مع طبيعة الشركة أو الوظيفة التي ترغب في الالتحاق بها، ويفضل أن تقوم بإحضار بعضًا من النسخ الإضافية من سيرتك الذاتية عند حضورك ملتقى التوظيف، خاصة إذا امتلكت اهتمامات وأهداف وظيفية مختلفة.

يعد مظهرك العام واختيار ملابسك بعناية من أهم ما يمكن أن يُميزك عن غيرك للحصول على الوظيفة، لذا احرص دائمًا أن تعتمد على الملابس الرسمية أو شبه الرسمية، وتجنب الحضور بالملابس الكاجوال أو الملابس الرياضية لتحافظ على الانطباع الأول لدى مسؤولي توظيف الشركات.

احرص على الحضور مبكرا لملتقى التوظيف لتستفِد بمقابلة أكثر نفعًا مع ممثل الشركة قبل أن يتم استنفاذ طاقته بالكامل بعد مقابلة العديد من المتقدمين خلال الملتقى.

يجب أن ترتب طريقة تقديم نفسك جيدا لممثل الشركة، وذكر خبراتك السابقة ومهاراتك، وتحديد ما إذا كنت طالبا أو خريجا .

أفضل الفرص

وفي إطار سعي جامعة عين شمس لتوفير أفضل الفرص لطلابها وخريجيها بالسوق المصري. ينظم مركز التوظيف بالجامعة، الملتقى التوظيفي لجامعة عين شمس .

تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، أ.د. عبد الفتاح سعود؛ نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأ.د. أيمن صالح؛ نائب رئيس الجامعة لشئون الداراسات العليا والبحوث، وأ.د. هشام تمراز؛ نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع.

يشارك بالملتقى أكثر من 50 شركة ومؤسسة من كبرى الشركات والمؤسسات في المجالات المختلفة ويهدف إلى خدمة طلاب السنة الثالثة والرابعة والخريجين بمختلف الكليات لإيجاد فرص عمل وتدريب مرتبطة بمجالهم، وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحاً وحتى السادسة مساء يوم السبت المقبل الموافق 19 مارس الجاري بساحة جراج كلية التجارة بشارع الخليفة المأمون بالعباسية.