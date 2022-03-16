أرسنال يفرض التعادل السلبي في الشوط الأول أمام ليفربول بالدوري الإنجليزي

انتهى الشوط الأول من مباراة أرسنال وليفربول بالتعادل السلبي في اللقاء المؤجل من الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويتواجد النجم المصري محمد صلاح مهاجم الريدز، على مقاعد بدلاء الفريق، بعد إصابته في المباراة الماضية أمام فريق برايتون.

بينما يجلس النجم المصري محمد النني على مقاعد بدلاء أرسنال لمواجهة ليفربول.

ويتكون تشكيل ليفربول من:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندي روبيرتسون.

خط الوسط: فابينيو، جوردان هندرسون، تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم: ساديو ماني، لويس دياز، ديوجو جوتا.

بينما يتكون تشكيل أرسنال من:

حراسة المرمى: رامسديل.

خط الدفاع: سيدريك، بن وايت، جابرييل، تيرني.

خط الوسط: توماس بارتي، جرانيت تشاكا، مارتن أوديجارد.

خط الهجوم: فيكايو ساكا، جابرييل مارتينيلي، ألكسندر لاكازيت.