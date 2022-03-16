مدرب ليفربول السابق: اتمنى أن أرى محمد صلاح في برشلونة.. فيديو

قال جيرارد نوس المدرب المساعد الأسبق بنادي ليفربول، إن المفاوضات بين نادي ليفربول ومحمد صلاح من أجل التجديد مازالت مستمرة .

وأضاف جيرارد نوس في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي"، :" محمد صلاح أحد أفضل لاعبي العالم وعلينا ان ننتظر كي نرى الموقف النهائي من التجديد".

وتابع جيرارد نوس:" الإدارة في ليفربول ترغب في استمرار محمد صلاح في ليفربول وهو واحد من أفضل 3 مهاجمين في العالم وهو في أفضل أوقاته ومحمد صلاح يرغب في اللعب في ليفربول ".

وأكمل:" محمد صلاح قدم الكثير من الأمور الرائعة وعلى النادي ان يتوصل لاتفاق مع محمد صلاح للتجديد".

ولفت جيرارد نوس:" لا اعتقد ان محمد صلاح يرغب في ترك نادي ليفربول والجميع ينتظر قرار محمد صلاح فيما يتعلق بالتجديد، وهناك 3 او 4 أندية في اوروبا ترغب في ضم محمد صلاح"، مضيفا:" اتمنى ان ارى محمد صلاح في برشلونة ".

