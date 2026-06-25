أتوبيس حضانة.. إصابة 18 شخصًا بينهم 16 طفلًا في حادث تصادم ببرج العرب

أصيب 18 شخصًا، بينهم 16 طفلًا ومشرفتان، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث تصادم بين أتوبيس تابع لإحدى الحضانات وسيارة أخرى بمنطقة برج العرب غرب الإسكندرية.

تفاصيل الحادث

وتلقت الأجهزة المعنية بلاغًا بالحادث، وعلى الفور جرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع التصادم، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى برج العرب المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأعلنت إدارة المستشفى رفع حالة الطوارئ والاستعداد القصوى فور وصول المصابين، مع تجهيز الفرق الطبية المختلفة للتعامل مع الحالات وتقديم الإسعافات العاجلة.

وخضع المصابون لفحوصات طبية شاملة شملت الأشعات المقطعية وأشعات العظام والفحوصات اللازمة لتحديد طبيعة الإصابات والتأكد من عدم وجود مضاعفات خطيرة، فيما واصلت الفرق الطبية متابعة الحالات لحين استقرارها.

وأكدت إدارة المستشفى توفير جميع الإمكانيات الطبية اللازمة للتعامل مع الحادث، مشيرة إلى أن المصابين يتلقون الرعاية الصحية وفقًا لحالتهم، مع استمرار المتابعة الطبية على مدار الساعة.

وتباشر الجهات المختصة التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث وملابساته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.