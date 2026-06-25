قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لن تتم إلا بموافقة مصر… حقيقة صفقة الاستحواذ الإسرائيلي على حصة الشريك الأجنبي لبتروسيلة المصرية
في أحدث عملية اعتقال لأجانب .. البرازيل تحتجز مواطنة إسبانية بتهمة العنصرية
الحكومة: منصة موحدة للتراخيص خلال 12 شهرًا لتسريع الاستثمار ودعم صناعة السيارات
خاص| مصادر تكشف حقيقة استحواذ شركة إسرائيلية على شركة مصرية إنجليزية
نائب رئيس الوزراء: العامل والموظف خط أحمر ولن يتم المساس بحقوقهما
علامات استفهام.. إبراهيم فايق يهاجم فكرة احتفالية الرينبو بمباراة مصر وإيران
225 جنيها للجرام.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن
دعاء ليلة عاشوراء لقضاء الحاجة.. أوصى به النبي في خير الأيام
البابا تواضروس: 7 صور للمحبة تصنع الخادم الحقيقي
نائب رئيس الوزراء: الحكومة حسمت قناعتها بأفضلية الدعم النقدي.. والتطبيق قيد الدراسة
أتوبيس حضانة.. إصابة 18 شخصًا بينهم 16 طفلًا في حادث تصادم ببرج العرب
بعد رصد حالة إصابة في فرنسا.. الصحة العالمية: لا داعي للذعر من إيبولا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

نائب رئيس الوزراء: كل القرارات الاقتصادية قابلة للمراجعة.. والحرب رفعت فاتورة الطاقة إلى 3 مليارات دولار شهريًا

نائب رئيس الوزراء
نائب رئيس الوزراء
رحمة سمير

أكد الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء، أن الهدف الأساسي للحكومة هو تحسين مستوى معيشة المواطنين وزيادة قدرتهم على الحصول على السلع والخدمات، مشيرًا إلى أن جميع القرارات الاقتصادية تخضع للمراجعة المستمرة في ضوء المتغيرات المحلية والعالمية.

وأوضح عيسى أن الحكومة تناقش مختلف الملفات الاقتصادية بشكل دوري من خلال لجنة الأزمات والمجموعة الاقتصادية ومجلس الوزراء، لافتًا إلى أن تراجع أسعار الطاقة العالمية يعد من الملفات المطروحة للنقاش خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الحرب الأخيرة فرضت أعباء مالية كبيرة على الدولة، خاصة في قطاع الطاقة، موضحًا أن فاتورة استيراد الغاز والبترول ارتفعت من نحو 1.5 مليار دولار شهريًا إلى ما يتراوح بين 2.5 و3 مليارات دولار شهريًا خلال فترة الأزمة.

وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن بعض الاستثمارات الأجنبية خرجت مؤقتًا من السوق المصرية خلال فترة التوترات، لكنها عادت مجددًا مع تحسن الأوضاع، مؤكدًا في الوقت نفسه أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج حافظت على مستويات قوية وساهمت في دعم الاقتصاد المصري.

وأوضح أن مصر تحتل المركز السادس عالميًا في حجم تحويلات العاملين بالخارج، لافتًا إلى أن زيادة التحويلات لم تعد تقتصر على دعم الأسر فقط، وإنما أصبحت مرتبطة أيضًا بالاستثمار وشراء الأصول والمنتجات داخل مصر، خاصة في القطاع العقاري.

كما أكد أن نجاح ملايين المصريين في أسواق العمل الخارجية يعكس جودة العديد من التخصصات التعليمية المصرية، مشيرًا إلى أن قدرة المصريين على المنافسة والحصول على وظائف متقدمة بالخارج تمثل دليلاً على امتلاكهم المهارات الأساسية المطلوبة في أسواق العمل الدولية.

الحكومة العمالة_المهاجرة الطاقة مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ الشرقية

ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية بالاسم ورقم الجلوس

الدكتورة سارة عوض طبيبة أسنان شبرا الخيمة

حد يلحقني | صرخة طبيبة أسنان شبرا تهز مواقع التواصل.. والنقابة العامة تدعمها

صيام يوم عاشوراء

هل يجوز صيام يوم عاشوراء منفردا؟ الفقهاء: أكلمه صوم 3 أيام.. والأزهر يحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن مدارس الثانوي الفني وتطبيق نظام البكالوريا التكنولوجية

معاشات

هتقبض كام؟.. احسب معاشك بعد قرار زيادة الـ 15%

أوائل الشهادة الإعدادية بقنا

برقم الجلوس.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة قنا

المعاشات

التأمين الاجتماعي: الحد الأقصى لصاحب المعاش الذي يخرج هذا العام 13360 جنيها

تراجع الذهب اليوم الأربعاء مع بداية التعاملات

الذهب نزل تاني.. خسارة أكتر من 500 جنيه مع بداية التعاملات

ترشيحاتنا

أيمن بهجت قمر

أيمن بهجت قمر يحتفل بعودة «أم الدنيا مين» للواجهة بعد 16 عامًا من طرحها

جيريمي دوكو

دوكو يسابق الزمن للحاق بمواجهة بلجيكا ونيوزيلندا

البرازيل أمام اسكتلندا

تشكيل البرازيل أمام اسكتلندا في كأس العالم 2026

بالصور

موديل ‏2026‏.. أرخص 5 سيارات صينية أوتوماتيك في مصر

أرخص 5 سيارات صينية
أرخص 5 سيارات صينية
أرخص 5 سيارات صينية

رسميا.. انطلاق رينو ميجان الكهربائية 2027 الـ فيس ليفت

ميجان E-Tech
ميجان E-Tech
ميجان E-Tech

من حلم شخصي إلى كاميرا حقيقية.. مصور سلوفيني يبتكر نموذجًا يدويًا لعشاق التصوير الكلاسيكي

من حلم شخصي إلى كاميرا حقيقية.. مصور سلوفيني يبتكر نموذجًا يدويًا لعشاق التصوير الكلاسيكي
من حلم شخصي إلى كاميرا حقيقية.. مصور سلوفيني يبتكر نموذجًا يدويًا لعشاق التصوير الكلاسيكي
من حلم شخصي إلى كاميرا حقيقية.. مصور سلوفيني يبتكر نموذجًا يدويًا لعشاق التصوير الكلاسيكي

ليست كما تبدو.. 6 تصرفات قد تكشف أن المرأة خاضت معارك صعبة في حياتها

6 تصرفات قد تكشف أن المرأة خاضت معارك صعبة في حياتها
6 تصرفات قد تكشف أن المرأة خاضت معارك صعبة في حياتها
6 تصرفات قد تكشف أن المرأة خاضت معارك صعبة في حياتها

فيديو

نسرين طافش

نسرين طافش: أرفض مشاركة أزماتي وقت حدوثها.. والمال لا يوزاي السعادة

مصطفى كامل

مصطفى كامل يطرح “شوفتوا الخاين” ويعود بألبوم جديد.. فيديو

راهب هندي يقف منذ 5 سنوات

راهب هندي يقف منذ 5 سنوات دون جلوس.. ويخطط للاستمرار حتى العام الـ12

أحمد حسام ميدو

جلطة بسيطة في المخ.. ميدو يكشف تفاصيل أزمته الصحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد