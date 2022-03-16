فيرمينو يضيف الهدف الثاني لليفربول أمام آرسنال

سجل ليفربول الهدف الثاني أمام ارسنال فى المباراة التى تجمع الفريقين في إطار الجولة ال٢٧ من الدوري الإنجليزي.

وجاء الهدف من إنطلاقة من روبرتسون داخل منطقة الجزاء يرسلها عرضية أرضية يقابلها فيرمينيو بتسديدة على يسار حارس أرسنال إلى داخل

وشارك النجم المصري محمد صلاح مهاجم الريدز، في الدقيقة 55 بدلا من اللاعب لويس دياز.

بينما يجلس النجم المصري محمد النني على مقاعد بدلاء أرسنال لمواجهة ليفربول.

ويتكون تشكيل ليفربول من:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندي روبيرتسون.

خط الوسط: فابينيو، جوردان هندرسون، تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم: ساديو ماني، لويس دياز، ديوجو جوتا.

بينما يتكون تشكيل أرسنال من:

حراسة المرمى: رامسديل.

خط الدفاع: سيدريك، بن وايت، جابرييل، تيرني.

خط الوسط: توماس بارتي، جرانيت تشاكا، مارتن أوديجارد.

خط الهجوم: فيكايو ساكا، جابرييل مارتينيلي، ألكسندر لاكازيت