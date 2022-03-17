لجنة التموين والتجارة الداخلية: هناك زيادة بالأسعار غير مبررة وعملنا على ضبطها.. فيديو

قال متي بشاي، رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بشعبة الأغذية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الغرف التجارية تقدم معارض “أهلا رمضان”، وهي منافذ للبيع بالمحافظات لبيع التموين والأشياء الخاصة بالمستهلك بحلول رمضان بأسعار مخفضة تصل من 20 إلى 25%.

وأضاف متى بشاي، خلال تصريحات لبرنامج “خبر اليوم”، عبر فضائية “أون”، أن دور الغرف التجارية ليس الرقابة على الأسواق، ولكنه خاص بالتجار ومشاكلهم.

وتابع رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بشعبة الأغذية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنه كان هناك مبالغة في الأسعار بالأسواق، مؤكدا أنه كان هناك زيادة بالأسعار غير مبررة، وكان سلع تهم المستهلك.

وأشار متى بشاي إلى أن هناك حملات بالتعاون مع وزارة الداخلية والتموين، يثبت أن الحكومة تدير ملف الأسعار بطريقة احترافية، بالرغم من الأزمة الإقتصادية نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية.