قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.. قاطرة التنمية في الحاضر والمستقبل.. فيديو

قال مصطفي صالح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات ، إنه من عام 2016 حتي عام 2022 تم مضاعفة الاستثمارات التكنولوجية في مصر ، مؤكدا أن صناعة البرمجيات تختلف عن جميع الصناع الأخرى .

واضاف مصطفي صالح خلال مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع علي قناه " سي بي سي " ، إن صناعة البرمجيات تمثل احد الروافد في الاقتصاد القومي بشكل غير مسبوق وهذا من خلال اهتمام الرئيس والحكومة بالتحول الرقمي في مصر وان تكون جميع الجهات الحكومية تكون مميكنة وان تتم الخدمات بشكل الكتروني وان تتحول الجامعات إلي جامعات ذكية .

واوضح مصطفي صالح ، إن جميع الموظفين خلال ازمه كورونا تحولوا إلي العمل أون لاين ، مؤكدا أن الدولة الأن تستثمر في تأهيل الشباب علي الأعمال التكنولوجية ، مؤكدا أن اكثر من 50% من العاملين في مجال التكنولوجيا في مصر ليسوا خرجين كليات تكنولوجية ولكن لديهم تفكير متقدم .