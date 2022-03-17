حماية المستهلك: عدد الحملات على الأسواق خلال الـ 4 أيام الماضية بلغ 4358

كشف المهندس أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك، جهود ضبط الأسعار في الأسواق خلال الأيام القليلة الماضية، موكدا انه الدول لا تهاون في اي تجاوز في موضوع الأسعار في الأسواق المصرية المختلفة.

وأضاف أيمن حسام، في حوار لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء، أن عدد الحملات على الأسواق خلال الـ 4 أيام الماضية بلغ 4358.

وفي السياق نفسه أشار أيمن حسام، إلى أن لم يشعر المواطنين بتداعيات أزمة جائحة كورونا رغم تأثيرها الواضح على العالم بأكمله، لافتا إلى أن هذا الأمر يعود للجهود الجبارة للإدارة المصرية.

وأردف المهندس أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك، أن لجنة إدارة الأزمة الحالية مشكلة من الوزراء المعنيين بكل الأمور التي تهم المواطنين، وفي حالة انعقاد دائم لمتابعة الأمور في مصر لحظة بلحظة.





