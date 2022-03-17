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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة 3 سفن تحمل علم بنما بقصف روسي في البحر الأسود

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قالت وكالة رويترز، اليوم الخميس، إن 3 سفن ترفع علم بنما أصيب في هجوم روسي بالبحر الأسود.

وبحسب ما نقلته الوكالة عن الحكومة البنمية فإن إحدى السفن الثلاث تعرضت للغرق دون الإبلاغ عن إصابات.

ولم يرد الجانب الروسي على تلك الادعاءات حتى نشر الخبر.

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وكشف تقرير لـ"راديو بنما"، أن 10 سفن تحمل علم هذا البلد لم تتمكن من مغادرة البحر الأسود بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

ونقل الراديو عن نورييل أرايز المسؤول مدير السلطة البحرية في بنما قوله إن "هناك ما بين 200 و300 سفينة في نفس الوضع كالتي تحمل العلم البنمي لم تتمكن من مغادرة البحر الأسود".

ولفت إلى أن معظم السفن عبارة عن ناقلات تتولى نقل جميع أنواع المواد الخام مثل الحبوب والأسمدة والأسمنت وخام الحديد وكلوريد الصوديوم والخشب.

واختتم حديثه بالقول: "نعلم أن لدينا ثلاث سفن تعرضت لهجوم بصواريخ روسية لكن أطقمها البحرية بخير وغرقت إحداها فيما تعرضت اثنتان لأضرار مادية".

 

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