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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة: شركة الكرة بالأهلي حددت 4 شروط متعلقة بمصير أليو بادجي

اليو بادجي
اليو بادجي

 

أكد الإعلامي محمد شبانة أن شركة الكرة برئاسة ياسين منصور حددت 4 شروط في بعض الأمور المتعلقة بالمالي أليو بادجي مهاجم الأهلي المعار لنادي أميان الفرنسي. 


أولا: طرح إمكانية ضم اللاعب نهاية الموسم للفريق حال موافقة موسيماني في ظل رغبته ضم مهاجم إفريقي لتدعيم صفوفه.


ثانيا: تأجيل الرد على نادي أميان الفرنسي بشأن رغبتهم في شراء اللاعب بمقابل مادي يصل إلى مليون و300 الف دولار وهو أقل من المبلغ المنصوص عليه في أحقية النادي لشراء اللاعب بعد الإعارة وهو مليون و800 ألف دولار.


ثالثا: حال رفض موسيماني عودة اللاعب يتم تسويق اللاعب في أندية أوروبية أخرى حال توافق رغبة اللاعب مع الأهلي بتسويقه في أندية أخرى للحصول على مقابل مادي أكبر.


رابعاً : الأهلي يمتلك عدة عروض أوروبية لاليو بادجي وليس أميان الفرنسي فقط.


شبانة: موسيماني يراقب هذا اللاعب بعد رفض طلائع الجيش رحيل مهند لاشين

قال الإعلامي محمد شبانة : "فجر مصدر مسئول داخل أروقة القلعة الحمراء النقاب عن دخول غنام محمد لاعب وسط فريق فيوتشر إف سي ضمن قائمة المرشحين لتدعيم منطقة خط الوسط في القلعة الحمراء بنهاية الموسم الحالي حال الموافقة على احتراف حمدي فتحي أو المالي اليو ديانج.
 

وكشف المصدر لبوكس تو بوكس على فضائية etc، أن هناك اهتمام من جانب الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق بفكرة ضم غنام محمد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد المستوي الجيد الذي ظهر عليه اللاعب مؤخرا مع فريقه.
 

وتابع شبانة: أشار المصدر إلى أن وصول عروض من شركة التسويق لاحتراف ثنائي الاهلي بجانب رفض طلائع الجيش فكرة التفريط في مهند لاشين نهاية الموسم الجاري لأي فريق جعل موسيماني يراقب أكثر من لاعب في وسط الملعب 

ونال لاعب فيوتشر إف سي اعجاب المدير الفني للأهلي ووضعه على رادار الصفقات المرشحة لضمها خلال الفترة المقبلة.

بيتسو موسيماني موسيمانى الأهلى موسمياني اليو ديانج طلائع الجيش

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