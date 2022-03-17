يتعاملون بطريقة لا أخلاقية.. روسيا: أوروبا وواشنطن لا تريدان موسكو قوية

أعلن مجلس الأمن الروسي، اليوم الخميس، أن أوروبا وواشنطن لا تريدان روسيا قوية وتعملان على إضعافها.

واعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن الغرب يتعامل مع موسكو بطريقة "لا أخلاقية".

وأكد ميدفيديف على أن روسيا قادرة على أن تضع كل أعدائها في وضعهم المناسب.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية، فإن المؤسسات الحكومية تواجه هجمات سيبرانية غير مسبوقة.

وفي وقت سابق، طالب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، جميع دول العالم بوضع حد لروسيا قبل أن تتمادى أكثر.

وقال الرئيس الأوكراني لقادة الدول الغربية : "مساعداتكم لنا تعنى حماية أنفسكم".

وبدوره، حذر أمين عام حلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، الأربعاء، من تبعات طويلة الأمد للغزو الروسي في أوكرانيا.

وأكد الأمين العام للناتو، خلال اجتماع وزراء دفاع الناتو في بروكسل حول أوكرانيا، أن قوات الحلف في حالة الجاهزية الكاملة.

وأضاف: "نعمل على تعزيز الأمن في الدول الأعضاء للحلف"، مشيرا إلى أن دول شرق أوروبا جزء أساسي من التحالف.

وشدد ستولتنبرج على مواصلة تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا للدفاع عن نفسها.

واعتبر أمين عام حلف الناتو أن إرسال الولايات المتحدة مزيدا من القوات لأوروبا بمثابة رسالة قوية.

من جانبه، أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن واشنطن ستواصل دعم قدرات أوكرانيا على الدفاع عن نفسها.

وتابع قائلا إن: "دول الحلف ستبقى متحدة في دعم أوكرانيا ضد الغزو الروسي".