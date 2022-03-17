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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رجاء حسين: تكريم قرينة الرئيس لي زي فرحة الطفل بلبس العيد

صدى البلد

قالت الفنانة، رجاء حسين، إنه تم تكريمى فى أكثر من عمل لأكثر من مكان، ولكن تكريم الدولة له طعم آخر، معبرة: "أنا حسيت أن تكريم السيدة انتصار السيسى زى فرحة العيل الصغير بلبس العيد".

 

وأضافت "حسين"، خلال حوارها ببرنامج الستات، المذاع على فضائية النهار، " أنا ماعشتش طفولتى وعلى كبر بدأت أعيشها".

 

وأشارت رجاء حسين، إلى أنها تحب اللعب مع الأطفال، وتشعر بالفرحة من أى هدية صغيرة جداً، قائلة:" أنا بقيت عبيطة وبحب أهرج مع العيال".

 

وتابعت رجاء حسين، أن أولاد ابنتى ينادونى برجاء، وآخر مفاجأة قبل التكريم كانت منهم احتفالا بعيد ميلادى.

رجاء حسين السيدة انتصار السيسي تكريم الدولة برنامج الستات فضائية النهار

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