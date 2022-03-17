رجاء حسين: تكريم قرينة الرئيس لي زي فرحة الطفل بلبس العيد

قالت الفنانة، رجاء حسين، إنه تم تكريمى فى أكثر من عمل لأكثر من مكان، ولكن تكريم الدولة له طعم آخر، معبرة: "أنا حسيت أن تكريم السيدة انتصار السيسى زى فرحة العيل الصغير بلبس العيد".

وأضافت "حسين"، خلال حوارها ببرنامج الستات، المذاع على فضائية النهار، " أنا ماعشتش طفولتى وعلى كبر بدأت أعيشها".

وأشارت رجاء حسين، إلى أنها تحب اللعب مع الأطفال، وتشعر بالفرحة من أى هدية صغيرة جداً، قائلة:" أنا بقيت عبيطة وبحب أهرج مع العيال".

وتابعت رجاء حسين، أن أولاد ابنتى ينادونى برجاء، وآخر مفاجأة قبل التكريم كانت منهم احتفالا بعيد ميلادى.