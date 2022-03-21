محمود العسيلي وخالد عليش وعلي لوكا في جامعة حلوان.. اليوم

تنظم أسرة من أجل مصر المركزية بجامعة حلوان حفل فني يحضره الفنان "محمود العسيلي، وخالد عليش وعلي لوكا"، تحت إشراف الدكتور كريم همام رائد أسرة من أجل مصر المركزية ومدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي، ياسر الجبالي مسئول الأسرة، وتحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

تقام فعاليات الحفل يوم غد الاثنين الموافق 21 مارس 2022 بالحرم الجامعى الرئيسي في الملعب الكبير خلف الصالة المغطاة من الساعة 10 صباحا وحتي الساعة 4 مساء.

وتولي الجامعة اهتماماً بالأنشطة الطلابية بجانب الأكاديمية لما لها من أهمية كبيرة في الترويح عن الطلاب حيث تبذل الجامعة أقصى جهد لها في تقديم أنشطة طلابية متنوعه، في إطار اهتمام الدولة المصرية بالشباب ودعمهم .

ويقدم الفنان محمود العسيلي خلال الحفل عدد من أغنياته المتنوعة، كما يغني علي لوكا عدد من الاغنيات للشباب.

جدير بالذكر ان فريق من كلية الهندسة بحلوان جامعة حلوان يشارك في هاكثون الجامعات المصرية الذي تنظمه جامعة بنها، وهو أول هاكاثون مصري، على مستوى الدولة في موضوع المدن الذكية، ويقام خلال الفترة من 24 إلى 26 مارس 2022، برعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتعاون بين الوزارة وشركة أمازون، وتاتى مشاركة كلية الهندسة بحلوان بدعم الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة والدكتور محمود المسلاوي عميد الكلية.

وتكون فكرة إقامة الهاكاثون الأول في مجال المدن الذكية بهدف تعزيز وتحفيز الشباب من المبرمجين وأصحاب الأفكار والرؤى لتقديم أفكارهم الذكية ومشاريعهم البرامجية التي تساهم في تحسين مستوى المدن، كذلك الحرص على المساهمة في بناء العاصمة الإدارية الجديدة لتكون أول مدينة ذكية في مصر.

ويشهد تسابق فرق من طلاب الجامعات المصرية الحكومية والخاصة للعمل على إيجاد حلول مبتكرة في مجالات مختلفة وهي: المباني الذكية، والمرافق الذكية، والحدائق الذكية، والنقل / المرور الذكي، والمستشفيات الذكية، والتدوير الذكي، والمراقبة الذكية، والطاقة الذكية، والإدارة الذكية، والمدارس / الجامعات الذكية.