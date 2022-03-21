اقتصادية النواب: من حق الوزراء الاحتفاء بتحويلات المصريين بالخارج

أكد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أنه من حق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الاحتفاظ بتسجيل تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال عام 2021 مستوى غير مسبوق فى تاريخها لتصل إلى 31.5 مليار دولار مقارنة بنحو 29.6 مليار دولار في 2020.

مشيداً بالانفوجراف الذى نشره مركز المعلومات واستعرض فيه تطورات تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال السنوات الأخيرة وأن تحويلات المصريين شهدت ارتفاعات وصلت إلى 72% في الفترة بين 2015 إلى 2021، وبين أن تحويلات العاملين بالخارج بلغت نحو 26.8 مليار دولار في عام 2019، في حين بلغت 18.3 مليار دولار في عام 2015.

ووجه " عبد الحميد " في بيان له أصدره اليوم تحية قلبية لجميع المصريين المقيمين في الخارج على جهودهم الحثيثة في تجسيد حبهم لمصر بصور مختلفة معتبراً أن ارتفاع تحولات المصريين بالخارج الى هذا الرقم فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمثابة دليل قاطع على مساندة ابناء مصر بالخارج للاقتصاد المصري ولمسيرة الإصلاح الاقتصادي وأنهم وطنيون وينتمون لمصر.

كما وجه الدكتور محمد عبد الحميد تحية قلبية السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج على نجاحها بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف في تنفيذ جميع تكليفات القيادة السياسية لتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لأبناء مصر الوطنيين والشرفاء بمختلف دول العالم.

مؤكداً أنه يتابع عن كثب كل ما تقوم به السفيرة نبيلة مكرم من جهود جبارة ومواصلة العمل ليلاً ونهاراً لمتابعة المصريين بالخارج ولعل ذلك الامر كان واضحاً للغاية فى متابعتها شخصياً لملف جميع أبنائنا الطلاب الدارسين بالجامعات الأوكرانية وتذليل جميع العقبات التى واجهتهم حتى عادوا الى ارض الوطن سالمين إضافة الى متابعها مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي من اجل التحاق هؤلاء الطلاب بالجامعات المصرية لاستكمال مسيرتهم التعليمية.