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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم مطروح يتابع مسار العمل بمدارس النجيلة غرب المحافظة

مدير تعليم مطروح
مدير تعليم مطروح يتفقد مدارس النجيلة

  تفقد  عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح خلال جولة ميدانية لإدارة النجيلة التعليمية غرب مطروح عددا من المدارس لمتابعة مسار العمل ورصد العقبات التي تواجه العملية التعليمية بمدارس المدينة وضواحيها ورصد الحلول لها و ذلك بمشاركه مجلس أمناء الإدارة وبحضور محمد محفوظ مدير إدارة النجيلة ومحمد أبوكشيرة رئيس مجلس أمناء الإدارة وفتحي بوعبيسي.

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وتابع شحاته سير العمل بمدرسة النجيلة القبلية الابتدائية متفقدا الفصول التعليمية والحجرات الدراسية ومتابعا المستوي اللغوي لطلاب الصف الأول الابتدائي في القراءة والكتابة والمستوي التحصيلي لطلاب الصف السادس في مادة العلوم.

 

وتابع وكيل الوزارة كذلك شرح حصة  لغة إنجليزية لطلاب الصف الثالث الثانوي بالفصول الثانوية الملحقة بمدرسة النجيلة القبلية أدار خلالها حواراً مع الطالبات حول أهمية نظام التابلت التعليمي وضرورة تنظيم الوقت خلال مذاكرة المواد الدراسية لتحقيق التفوق العلمي.

 

ووجه مدير المديرية مدير إدارة النجيلة بتنفيذ برنامج اثرائي في مدارس الإدارة لتحسين مستوي القراءة والكتابة لطلاب الصفوف الاولي كذلك وجه مدير النجيلة الابتدائية علي وجه السرعة لتوفير عوامل السلامة والأمان لأبنائنا الطلاب أثناء ممارسة النشاط الرياضي .

و فى ذات السياق تابع شحاته استعدادات المدرسة لافتتاح معرض الأنشطة التربوية والوسائل التعليمية موجها الشكر  للقائمين علي إعداده مبيناً أن الهدف منه يتركز في تفعيل الوسائل التعليمية وتبسيط المعلومات للطلاب  .

وفي ختام جولته أكد وكيل تعليم مطروح لمسئولي النجيلة ضرورة التعاون الصادق بين الجميع مع التحلي بالإخلاص والجدية والالتزام وتقدير المسئولية لتحقيق عمل مؤسسي متكامل في سبيل تطور المنظومة التعليمية .

مدير تعليم مطروح يتفقد مدارس النجيلة
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